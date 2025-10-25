釜山行！川普、習近平下周四會談　美中互控違約「重演貿易戰火」

▲川普、習近平即將於30日在南韓釜山會晤。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓下週主辦亞太經合會（APEC）峰會之際，美國總統川普、中國國家主席習近平將於30日（韓國時間）在釜山舉行美中首腦會談。距離會談僅剩不到一週，兩國再度圍繞2019年「第一階段貿易協議」履行情況隔空交鋒，美方宣布重啟第301條調查，中方則指責美國破壞協議，雙方角力升溫，使釜山會談前的氣氛更趨緊張。

根據《韓聯社》，雖然APEC領袖峰會預定在慶尚北道慶州市舉行，但美國政府高層官員已確認，川普將於30日前往釜山「主辦」（host）與習近平的雙邊會談，這將是兩人從川普重返白宮後首次面對面會談，外界普遍視為重新界定美中關係的關鍵時刻。

美東時間24日，美國貿易代表署（USTR）宣布啟動《貿易法》第301條調查，以評估中國是否完全履行川普第一任期時達成的「第一階段貿易協議」，將針對中國未履約對美國產業造成的影響及應對措施展開，旨在確保中國是否遵守承諾，並維護美國農民、工人與創新者的利益。

美國貿易代表署代表格里爾（Jamieson Greer）強調，這項調查彰顯川普政府的決心，要讓中國遵守協議、確保貿易互惠。

川普在第一任期曾以加徵關稅向中國施壓，經過數月談判後，2019年12月達成「第一階段協議」，中國承諾在知識產權、技術轉讓、農業、金融與匯率等領域改善政策，並在兩年內額外增加2000億美元美國商品與服務進口。然而，中方最終未達成目標，川普多次批評北京未履行協議。

川普今年1月就職當天即簽署「美國優先貿易政策」備忘錄，要求行政部門重新評估中國履約情況，必要時恢復關稅等制裁手段。USTR指出，中國在過去5年間未充分消除非關稅壁壘及市場進入限制，顯示其並未完全遵守協議。

美國的宣布引起北京強烈反彈。中國駐美大使館發言人劉鵬宇在社群平台X發文表示，中國身為「負責任大國」，已誠實履行知識產權保護、擴大進口及提升市場准入等義務，為外資創造有利商業環境。他反批美方在協議簽署後仍實施出口管制、投資限制等措施，違背協議精神，並加劇對中國的經濟施壓。

外界普遍認為，美中角力牽動全球經濟與安全局勢，釜山會談能否帶來化解長期緊張的突破性成果，備受國際矚目。不過，也有觀點認為，兩國立場分歧深且問題累積已久，本次會談可能僅能在緩解關稅、稀土或特定貿易爭議上達成暫時性妥協。

另外，美媒《CNS News》指出，美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）預計下月訪問中國，討論中國原料流入墨西哥後再輸美的合成毒品「芬太尼」（Fentanyl）問題。