川普再喊「想見金正恩」！　南韓總統國安顧問：近期可能性不大

▲「川金會」是否能夠再次登場，引發國際關注。（資料照／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普27日表示，如果北韓領導人金正恩想要舉行會談，他也願意在接下來訪問南韓期間與對方會晤。不過，南韓總統國安顧問吳賢珠（Oh Hyun-joo，音譯）認為，「川金會」近期成真的可能性並不高。

《法新社》等外媒報導，川普從馬來西亞飛往日本時，在空軍一號上向隨行記者們表示，「如果他想要的話，我很樂意跟他見面。我跟金正恩相處得很好。如果他想要見面，我將會待在南韓。」

被問及是否會延長行程與金正恩見面時，川普回應，「我還沒想過這件事，但我想答案是肯定的。」

川普上周形容北韓是「某種程度上的核武大國」，對於與金正恩對話抱持開放態度。事實上，他8月在白宮會見南韓總統李在明時，就曾公開表示也想再次見到金正恩。

但據《路透社》報導，南韓總統國安顧問吳賢珠坦言，儘管外界猜測川普訪問亞洲期間可能與金正恩會面，她卻認為可能性不高，因為自己並未掌握2位領導人即將會晤的任何具體消息。

南韓與美國的貿易談判陷入僵局，首爾希望將關稅稅率從25%降至15%，卻擔心川普政府要求的3500億美元在美投資引發國內金融危機。吳賢珠坦言，她認為李在明與川普本周在APEC場邊會晤時，不太可能達成貿易協議。

川普亞洲訪問行程緊湊，才剛結束馬來西亞的東協峰會，隨即動身前往日本訪問，並將會晤新首相高市早苗，最後將在南韓出席APEC峰會，並且與南韓總統李在明、中國國家主席習近平會談。