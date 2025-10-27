韓YTR深夜遭擄打！2男「我還你錢」騙到地下室　載往200公里外痛毆

▲南韓一名YTR慘遭綁架，並被載往200公里遠處施暴。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓仁川市驚傳一起震驚社會的暴力事件！一名30多歲YouTuber（以下稱C男）疑似與友人存在債務糾紛，昨（26）日晚間遭兩名男子以「還錢」為由誘騙至住家社區的地下停車場，隨後被強行載往200多公里外的忠清南道錦山郡痛毆，導致臉部重傷。警方在4小時後成功逮捕涉案的20多歲A男與30多歲B男。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《News1》，南韓仁川延壽警察署指出，該起事件發生於昨（26）日晚間10時35分，地點位在仁川廣域市延壽區松島國際都市的一棟公寓大樓地下停車場。當時A男與B男假稱要歸還債務，聯繫C男下樓會面，隨後將其強行推上預先準備好的車輛，載往距離仁川約200公里的忠清南道錦山郡。

途中，兩人對C男施以暴力，導致其臉部等多處受到重傷，不過生命並無大礙。

報導指出，C男與兩名加害人互相認識，且彼此之間疑似有金錢往來。C男在赴約前察覺異狀，曾以「可能會發生危險」為由提前報警。之後，他的一名友人也在C男遭強行帶走後再次撥打112報警。警方旋即調閱公寓地下停車場的監視器影像，掌握涉案車輛動向，展開跨區追蹤。

在仁川與忠清南道錦山郡兩地警方合作下，追捕行動於4個多小時後成功結束。今（27）日凌晨2時20分，警方在錦山郡一處公園附近發現涉案車輛，並當場逮捕A男與B男。當時C男仍在車上，臉部嚴重腫脹、身體多處瘀傷，經送醫後確認雖無生命危險，但需接受進一步治療。

警方表示，初步調查顯示雙方的糾紛與債務有關，目前尚未發現與YouTube活動直接相關的因素。仁川延壽警察署正以共同監禁與共同傷害罪嫌向兩人展開偵訊，並將在調查後申請羈押令。警方同時考慮是否追加以「特殊傷害罪」進行起訴，以釐清兩人是否預謀行兇或另有同夥參與。

警方向媒體指出，「目前正調查具體的犯罪動機與行動路線，根據後續結果，嫌疑罪名可能會有所變動或增加。」