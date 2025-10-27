國安局罕揭：美盟＋印太等9國大規模軍演反制中俄　近4個月達15場

▲美日大規模聯合軍演。（圖／翻攝X／U.S. Forces Japan）



記者陶本和／台北報導

立法院本周邀請國安局進行「近期東亞情勢變化對我國影響之研析」專案報告。根據最新的報告內容，國安局正式揭露今年7月至10月底，美國、日本、韓國、菲律賓、澳洲等印太盟邦，以及英國、法國、加拿大、荷蘭等域外友盟，密集展開多達15場的雙、多邊實戰化聯合演訓，不論參演國家、頻率與規模，都創下歷年之最。

在東亞地緣政經情勢方面，國安局表示，10月上旬，美、「中」相互擴大經貿施壓，如美國制裁「中」企子公司、中共擴大稀土管制、互徵船舶港口費用等，提高各自談判籌碼。

國安局指出，美國總統川普（Donald Trump）警告若未達公平貿易協議，將自 11月起對「中」加徵 100％關稅，中共重申「奉陪到底」，雙方互不示弱；然雙方在馬來西亞召開第 5 輪經貿磋商，針對延長關稅寬限期（11月 10日屆期）、農產品採購、芬太尼（fentanyl）控管、出口管制等議題，達成初步共識，盼川普與習近平在南韓APEC場邊會談，確定經貿互動框架。

國安局表示，戰略矛盾持續升溫，中共、俄國、北韓藉「93閱兵」展現共抗美盟態勢，共軍更頻密在臺海、東海、南海推進海空演訓與灰帶侵擾，企圖挑戰區域秩序及現狀。

▼美國空軍動員B-1B槍騎兵戰略轟炸機前往南韓，與南韓空軍展開聯合軍演。（圖／達志影像／美聯社）



不過，國安局也揭露，美國與日、韓、菲、澳等印太盟邦，則密集展開雙、多邊實戰化聯演，並進一步邀請英、法、加、荷等域外友盟加入，參演國家、演習頻率及規模，創下歷年之最。

根據國安局所列，自7月7日起至10月31日，就有多達15場的雙邊、多邊聯合演訓，包括：雷霆對抗、堅定力量太平洋、護身軍刀、高桅行動、海浪、乙支自由護盾、太平洋先鋒、超級嘉魯達之盾、堅毅之龍、自由之刃、東方之盾、五國團結、武士道衛士25、齊心協力25與統合實兵演習。

在演習科目方面，國安局表示，置重制空制海、遠距反艦、機動增援、網路、太空等「多領域」作戰能力，提升相互操作性。

國安局也提到，英國今年也派遣航艦巡弋印太，期間更與美國、日本、挪威、加拿大、印度、澳大利亞、紐西蘭、新加坡等舉行 12 國海空聯演。國安局認為，美盟加強印太聯演目的，在共同反制「中」、俄軍事協作，並嚇阻共軍擴張挑釁。

▼國安局罕見公布，美盟、印太等多國，在最近4個月內，就有多達15場聯合軍演。（圖／國安局提供）

