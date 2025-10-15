　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌爆涉狗仔跟監、吸收駭客案　國安局啟動機制查有無境外資金

記者陶本和／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日被爆涉養狗仔跟拍政敵，以及吸收駭客，甚至被質疑資金來自中方。對此，國安局長蔡明彥15日受訪時表示，跟拍案已啟動司法調查跟偵辦，他不適合評論犯罪偵查的細節，不過在警衛安全部分，已請警政署長針對官員隨扈、司機要有高警覺，注意到跟拍要通報，警方也要啟動排除；至於是否有境外資金介入，國安局啟動機制了解狀況。

▲▼國安局 蔡明彥 聯訪 立法院國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國安局長蔡明彥接受媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

蔡明彥表示，有關跟拍案，已啟動司法調查跟偵辦，他不適合評論犯罪偵查的細節。不過，在警衛安全部分，他表示，國安局有召開專案會議，請警政署長張榮興針對官員隨扈跟司機，要有更高警覺意識，若有注意到跟拍，第一時間必須通報，警方也會啟動快速反應警力到場排除，同時也會加強官員公署還有職務宿舍的周邊巡查。

蔡明彥表示，在犯罪偵辦可能有涉及《刑法》妨害秘密罪，跟《個資保護法》的非法收集個人資料罪。他說，這部分已有法律立案偵辦，國安局尊重司法調查，至於有無境外資金介入，國安局啟動機制了解狀況。

蔡明彥指出，特別要注意的是，有沒有境外勢力牽動到《國安法》第二條跟第七條，由境外勢力來指示境內相關協力者，蒐集公務機密資訊，「假如有相關事件，國安局會提供給司法單位進一步偵辦」。

針對駭客、跟拍對國安是否也造成一定程度危險？蔡明彥坦言，中共現在已出現「公私協力」的侵害方式，包括公安部、國安部，以及湖北網軍、福建網軍，配合到APT各種網路侵駭團體，對台灣網路侵駭，頻率非常的高。

10/14 全台詐欺最新數據

574 1 5616 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

突取消簽書會被罵　李珠珢首發聲
爆料趙露思《許我耀眼》配音員道歉了　「點名她」永不合作
北車女遭侵犯！目擊者還原現場「不敢上前制止」網戰翻
山本由伸締造日本第一人！　寫9年紀錄
北車性侵犯入獄服刑了！　檢方訊後直接發監
快訊／竹北1歲半女童幼兒園內溺斃！　竹檢出手了

國安局出手查「境外介入藍營主席選舉」　YT帳號一半定位在境外

國安局出手查「境外介入藍營主席選舉」　YT帳號一半定位在境外

資深媒體人趙少康近日多次舉行記者會，呼籲國安單位調查國民黨主席選舉，是否遭到中共境外勢力介入。對此，國安局長蔡明彥15日受訪時表示，確實有做查察的動作，TikTok約1000多部影片、YouTube帳號23個，有一半帳號定位在境外，「至於影片支持哪位候選人，不適合公開說明，以免影響相關選舉的進行」。

黃國昌跟拍案國安局境外勢力駭客狗仔跟監

