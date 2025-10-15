黃國昌爆涉狗仔跟監、吸收駭客案　國安局啟動機制查有無境外資金

記者陶本和／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日被爆涉養狗仔跟拍政敵，以及吸收駭客，甚至被質疑資金來自中方。對此，國安局長蔡明彥15日受訪時表示，跟拍案已啟動司法調查跟偵辦，他不適合評論犯罪偵查的細節，不過在警衛安全部分，已請警政署長針對官員隨扈、司機要有高警覺，注意到跟拍要通報，警方也要啟動排除；至於是否有境外資金介入，國安局啟動機制了解狀況。

▲國安局長蔡明彥接受媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）



蔡明彥表示，有關跟拍案，已啟動司法調查跟偵辦，他不適合評論犯罪偵查的細節。不過，在警衛安全部分，他表示，國安局有召開專案會議，請警政署長張榮興針對官員隨扈跟司機，要有更高警覺意識，若有注意到跟拍，第一時間必須通報，警方也會啟動快速反應警力到場排除，同時也會加強官員公署還有職務宿舍的周邊巡查。

蔡明彥表示，在犯罪偵辦可能有涉及《刑法》妨害秘密罪，跟《個資保護法》的非法收集個人資料罪。他說，這部分已有法律立案偵辦，國安局尊重司法調查，至於有無境外資金介入，國安局啟動機制了解狀況。

蔡明彥指出，特別要注意的是，有沒有境外勢力牽動到《國安法》第二條跟第七條，由境外勢力來指示境內相關協力者，蒐集公務機密資訊，「假如有相關事件，國安局會提供給司法單位進一步偵辦」。

針對駭客、跟拍對國安是否也造成一定程度危險？蔡明彥坦言，中共現在已出現「公私協力」的侵害方式，包括公安部、國安部，以及湖北網軍、福建網軍，配合到APT各種網路侵駭團體，對台灣網路侵駭，頻率非常的高。