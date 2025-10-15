綠委籲國安局研擬「反情報接觸指引」　強化我國防諜制度設計

▲民進黨立委陳冠廷。（圖／立委陳冠廷國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

立法院國防外交委員會委員陳冠廷今（15日）質詢國安局長蔡明彥時指出，近年共諜案件頻傳，案件數量增加不應被誤解為偵防量能的提升，而應正視制度漏洞與防護缺口。他強調，政府不該僅以案件數做為成效指標，而要建立起防止滲透與誘導的整體機制。

陳冠廷表示，近年媒體報導中共滲透台灣的案例層出不窮，從國安會、外交部、憲兵到海軍海鋒大隊、學術單位，接觸途徑愈加多樣化。「共諜事件成長不代表偵防能力變強，就像房屋漏水，不能說接了多少水，而是要從根本解決水管破洞的問題。」陳冠廷認為，與其事後偵辦，不如從制度上建立「反情報接觸」的預防規範，讓各部會在遇到可疑接觸時有一致的應對標準。

陳冠廷建議，由國安會統籌政風單位、調查局等相關部會，研擬「反情報接觸指引」，做為跨部門協作的作業依據。他強調，這不需要重新發明制度，而是要整合現有能量，補足制度之間的縫隙，確保第一線人員面對疑似滲透或情報接觸時，有清楚的行動準則可循。

陳冠廷以美國國防反情報與安全局（DCSA）發布的《Personal Contact / Suspicious Contact Reporting Guidelines》為例指出，美方透過制度化的通報與防範機制，讓公務人員與機構清楚了解如何辨識、應對可疑接觸，這樣的「制度設計」比單純強化偵辦更能有效提升整體安全韌性。台灣應參考國際做法，制定屬於自身體制的版本。

最後，陳冠廷強調，反情報防護並非國安局一個單位的責任，而是國家安全系統的共同工程。他呼籲國安會應儘速就「反情報接觸指引」進行研擬，建立預防性、前瞻性的防諜體制，讓「防漏」的能力真正優於「補漏」。

▼國安局長蔡明彥。（圖／記者湯興漢攝）