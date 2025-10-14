國安局曝「中共在台發展武裝內應」！　今年共諜案已起訴24人

▲國安局長蔡明彥。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國安局明（15日）將赴立法院提出2025下半年國家情報工作業務報告。根據報告指出，中共企圖佈建在台組織、發展武裝內應、勘查軍事要地、利誘宣誓效忠以及刺蒐我國防及政府機敏資訊；今年1至9月，已起訴共諜案24人，其中現役、退役軍人有13人，占比54％。

國安局在報告中指出，中共持續藉「退役拉攏現役」、「網路勾聯」、「金錢利誘」、「債務脅迫」等方式，對我軍事單位及政府機關進行滲透，企圖佈建在台組織、發展武裝內應、勘查軍事要地、利誘宣誓效忠，以及刺蒐我國防及政府機敏資訊。

國安局表示，今年1至9月，起訴共諜案人數計24 人，其中現、退役軍人計13 人，占比54%，手法透由離退人員利誘現職人員，刺探機敏資訊。另中共持續推動促融措施，藉提供我國人在「中」醫療、教育、社保等服務，刺蒐國人個資。

國安局也指出，中共因應與美關稅戰，加大對台商、台企留「中」工作，持續藉商展、招商會、座談等方式，擴大對我 AI、新能源、半導體等產業「引資、引技、引才」力道；另透過教導網紅短影片製作、體育競賽、赴大企業實習等號召，拉攏臺灣年輕世代赴「中」交流，並藉由免除「台胞證」辦證費用、交流活動落地招待等方式，誘拉我「首來族」。

國安局表示，中共也利用今年紀念抗戰勝利 80 週年，舉辦兩岸媒體聯合採訪、暑期夏令營隊等交流活動近80場，安排我國人、團體參觀中共抗戰史蹟、景點，灌輸紅色史觀及意識形態，謀提升國人對中共政治認同。