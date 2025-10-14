國安局曝「解放軍等主導駭攻一天280萬次」　異常帳號蒐破萬組

▲國安局長蔡明彥。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

國安局明（15日）將赴立法院提出2025下半年國家情報工作業務報告。根據報告指出，今年迄今，我國政府網路服務網（GSN）日均侵擾數達 280 萬餘次，戰術執行面，是由解放軍、國安與公安體系主導；另外，爭議訊息也破150萬則，異常帳號就有破萬組，對台傳散攻訐政府及揚「中」、疑美等，加劇我內部對立。

國安局表示，今年迄今，我國政府網路服務網（GSN）日均侵擾數達 280 萬餘次，駭攻行動鎖定我政府、關鍵基礎設施、產業供應鏈，監控我施政動態、對外合作及敏感技術資訊。

國安局表示，在整體策略層面，主要由國家層級指導驅動，除「系統性」網攻我醫療體系，攻勢已延伸至國防、外交、通訊、能源等領域，潛藏蒐情及操控我關鍵基礎設施之雙重企圖。

在戰術執行層面，國安局指出，是由解放軍、國安及公安體系分別主導，並藉由軍民融合及公私協作機制，組建網路民兵與民間網駭側翼，運用社交工程、漏洞攻擊等駭侵手法，企圖潛伏竊資。

國安局表示，中共網駭戰略係運用「隱蔽滲透」及「政治操作」等兩手策略，相關行動除進行情報竊取外，並結合暗網、論壇及媒體傳散偽冒文件，動搖我國人對政府網防信心。

國安局指出，年來國安情報團隊計蒐獲爭訊150餘萬則、異常帳號1萬800餘組，尤以論壇、臉書為主要傳散管道。中共多採「以台打台」、「二次加工」手法，透由官媒、網路水軍與融媒體等多層次途徑，對台傳散攻訐政府及揚「中」、疑美相關爭訊，謀加劇我內部對立。

國安局表示，中共尤藉異常粉專，以知名電影或動畫為素材，運用 AI 技術「二次創作」產製「迷因式」影音，操作「台美關稅談判」、「漢光演習」、「罷免投票」及「能源政策」等議題爭訊，並利用異常帳號於我輿論場域擴大渲染，影響國人認知。