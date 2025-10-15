　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國安局出手查「境外介入藍營主席選舉」　YT帳號一半定位在境外

▲▼國安局 蔡明彥 聯訪 立法院國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國安局長蔡明彥赴立法院國防委員會前接受媒體訪問。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

資深媒體人趙少康近日多次舉行記者會，呼籲國安單位調查國民黨主席選舉，是否遭到中共境外勢力介入。對此，國安局長蔡明彥15日受訪時表示，確實有做查察的動作，TikTok約1000多部影片、YouTube帳號23個，有一半帳號定位在境外，「至於影片支持哪位候選人，不適合公開說明，以免影響相關選舉的進行」。

蔡明彥表示，這個案子當事人有跟警方來進行提告，所以警方也針對這個案子有啟動相關的立案調查。針對輿論有在討論說是不是有境外勢力的介入，以及網路對於一些相關影片的傳散，那本局確實也去做一些查察的動作。

蔡明彥指出，他們發現到的是，在 TikTok 部分大概有1000多部的影片，去討論到國民黨主席選舉的狀況；那在 YouTube 的部分，查找到了有23個帳號，那傳散的大概有200多部的影片，「那至於這些影片支持哪位候選人，我想我不適合公開說明，以免去影響到相關選舉的一個進行」。

蔡明彥表示，在過程當中，23個YouTube的帳號大概有一半以上定位都是在境外，那這大概是目前掌握網路上的一個相關的資訊。

蔡明彥強調，在查處的過程當中，也必須面臨一個問題，就是法律工具確實是比較不足，因為目前不管是《國安法》或是《反滲透法》，並沒有條文去規範所謂境外勢力針對國內的社團或政黨內部的選舉，有任何的一個法律的依據。

蔡明彥指出，所以這一部分，後續怎麼樣來強化國安法制，包括像是《反滲透法》、或是《人工智慧基本法》、或是《資安管理法》，那這部分行政院在過去這一陣子，已經有召開很多次的跨部會的會議在討論，那國安局有從國安的角度提供一些法律的意見。

蔡明彥表示，到時候假如相關的法案有送到立法院這邊，也是希望朝野各黨派能夠針對相關的修法，有更進一步的討論。那怎麼樣來讓台灣的國安法制更為的健全，也在數位管理上，有比較完善的一個法律的基礎。

10/14 全台詐欺最新數據

574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北市20多歲女遭「當街脫褲」拉扯！　她嚇壞放聲尖叫
獨／北車性侵狼身分曝！
女童生態池溺斃！Google顯示「永久歇業」　幼兒園回應了
在野瘋傳「藥水洗光電板」　7大公會共同聲明
男大生繳不出1萬8學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應
竹北女童幼兒園溺斃！　現場畫面曝
國安局出手查「境外介入藍主席選舉」　YT帳號一半定位境外
輝達員工被哈瑪斯囚738天　同事告知好消息：股票漲了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

ET民調／縣民有感！新竹14項政策調查出爐　平均支持度破八成五

在野瘋傳「藥水洗光電板」　7大公會闢謠：只用清水從未用化學清潔劑

郝推「國民黨北京辦事處」　梁文傑憂弊端

郝推「國民黨北京辦事處」　梁文傑憂弊端

國民黨主席參選人郝龍斌14日提出多項兩岸政策，包含國民黨赴北京、上海設辦事處，協助台商、台生，做「民進黨做不了的事」。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，國民黨過去也有人士、團體號稱可在對岸幫忙解決問題，但後來都出現弊端，或自己從中謀取利益，「兩岸的協商往來，還是要官方對官方。」

藍營控中國介選　綠：快請自家立委撤掉助中共介選惡法吧

藍營控中國介選　綠：快請自家立委撤掉助中共介選惡法吧

國安局曝「解放軍等主導駭攻一天280萬次」　異常帳號蒐破萬組

國安局曝「解放軍等主導駭攻一天280萬次」　異常帳號蒐破萬組

國安局曝「中共在台發展武裝內應」！　今年共諜案已起訴24人

國安局曝「中共在台發展武裝內應」！　今年共諜案已起訴24人

國安局公布中共93閱兵武器一覽表　曝習近平在為第4任期固權奠基

國安局公布中共93閱兵武器一覽表　曝習近平在為第4任期固權奠基

關鍵字：

趙少康國安局中共介入國民黨主席選舉境外勢力

讀者迴響

