國安局出手查「境外介入藍營主席選舉」　YT帳號一半定位在境外

▲國安局長蔡明彥赴立法院國防委員會前接受媒體訪問。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

資深媒體人趙少康近日多次舉行記者會，呼籲國安單位調查國民黨主席選舉，是否遭到中共境外勢力介入。對此，國安局長蔡明彥15日受訪時表示，確實有做查察的動作，TikTok約1000多部影片、YouTube帳號23個，有一半帳號定位在境外，「至於影片支持哪位候選人，不適合公開說明，以免影響相關選舉的進行」。

蔡明彥表示，這個案子當事人有跟警方來進行提告，所以警方也針對這個案子有啟動相關的立案調查。針對輿論有在討論說是不是有境外勢力的介入，以及網路對於一些相關影片的傳散，那本局確實也去做一些查察的動作。

蔡明彥指出，他們發現到的是，在 TikTok 部分大概有1000多部的影片，去討論到國民黨主席選舉的狀況；那在 YouTube 的部分，查找到了有23個帳號，那傳散的大概有200多部的影片，「那至於這些影片支持哪位候選人，我想我不適合公開說明，以免去影響到相關選舉的一個進行」。

蔡明彥表示，在過程當中，23個YouTube的帳號大概有一半以上定位都是在境外，那這大概是目前掌握網路上的一個相關的資訊。

蔡明彥強調，在查處的過程當中，也必須面臨一個問題，就是法律工具確實是比較不足，因為目前不管是《國安法》或是《反滲透法》，並沒有條文去規範所謂境外勢力針對國內的社團或政黨內部的選舉，有任何的一個法律的依據。

蔡明彥指出，所以這一部分，後續怎麼樣來強化國安法制，包括像是《反滲透法》、或是《人工智慧基本法》、或是《資安管理法》，那這部分行政院在過去這一陣子，已經有召開很多次的跨部會的會議在討論，那國安局有從國安的角度提供一些法律的意見。

蔡明彥表示，到時候假如相關的法案有送到立法院這邊，也是希望朝野各黨派能夠針對相關的修法，有更進一步的討論。那怎麼樣來讓台灣的國安法制更為的健全，也在數位管理上，有比較完善的一個法律的基礎。