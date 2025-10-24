　
地方 地方焦點

成醫AI「健康魔鏡」奪AI醫療領航大獎　揭開精準預防醫學新篇章

▲成大醫院研發AI「CanWellBeing健康魔鏡」奪下AI醫療領航大獎，醫療與研發團隊合影。（記者林東良翻攝，下同）

▲成大醫院研發AI「CanWellBeing健康魔鏡」奪下AI醫療領航大獎，醫療與研發團隊合影。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國立成功大學與成大醫院共同研發的AI醫療軟體「CanWellBeing健康魔鏡」，榮獲2025風傳媒AI醫療領航大獎（AIHIA）「精準預防大獎」，成為引領預防醫學與精準健康管理的重要突破。

院方指出，系統結合AI影像辨識、肌肉品質分析與健康風險預測，不僅提升臨床診斷效率，更為智慧醫療樹立全新標竿。

▲成大醫院研發AI「CanWellBeing健康魔鏡」奪下AI醫療領航大獎，醫療與研發團隊合影。（記者林東良翻攝，下同）

「CanWellBeing健康魔鏡」核心技術可對腹部電腦斷層（CT）影像進行加值分析，AI自動切割出腹部核心肌群位置，精準計算肌肉密度、品質及脂肪分佈，並產生專屬健康報告，彌補傳統檢查僅聚焦癌症病竈的不足。成大醫院臨床創新研發中心主任蔡依珊表示，希望透過AI真實反映肌肉品質，進一步發揮健康預測功能，推動預防醫學走向精準化。

▲成大醫院研發AI「CanWellBeing健康魔鏡」奪下AI醫療領航大獎，醫療與研發團隊合影。（記者林東良翻攝，下同）

應用面向不僅限於腫瘤監測，亦可用於糖尿病、心血管疾病、老年衰弱等慢性病管理。臨床創新研發中心賴俞璇醫師指出，研究證實肌肉品質與患者存活率及疾病復發高度相關，系統可早期識別肌肉與脂肪變化，協助制定個人化治療與營養處置計畫。

▲成大醫院研發AI「CanWellBeing健康魔鏡」奪下AI醫療領航大獎，醫療與研發團隊合影。（記者林東良翻攝，下同）

此外，CanWellBeing無需額外侵入性檢查，可直接使用既有CT影像分析；若需重新掃描，其專屬技術輻射量僅約2張胸腔X光片，安全性高、負擔低。系統目前已取得台灣、美國、歐洲、日本等多國專利，展現進軍國際市場的實力與潛力。

▲成大醫院研發AI「CanWellBeing健康魔鏡」奪下AI醫療領航大獎，醫療與研發團隊合影。（記者林東良翻攝，下同）

院方強調，CanWellBeing以「預防為本」為核心理念，將醫療服務從治療導向推向前端預防，落實智慧醫療走入日常生活。未來成大醫院將持續深化技術，拓展至社區、健檢與長照領域，讓「健康魔鏡」成為守護全民健康的AI夥伴。

10/23 全台詐欺最新數據

【最佳表情包】JJUBI轉身見荷律在調皮無奈翻白眼XD

