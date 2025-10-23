提供免費美白牙齒體驗　男「網路狂邀正妹」診療椅上性侵多女

▲男子假借牙齒美白服務，性侵多名女子。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名31歲男子在網路上以免費美白牙齒服務為由，引誘多名女子到他的店，結果坐在椅子上接受美白牙齒治療時遭到性侵，受害者多達8人，年齡介於16歲至27歲之間，於日前被判刑。

居住在普林斯頓(Plympton)的31歲男子斯圖貝菲爾德(Ricky Stubberfield)，在當地一間美白牙齒沙龍店擔任老闆時，以提供免費治療換取網路曝光為由，在Instagram上聯繫多名年輕正妹或網紅，邀請她們前來診所體驗。

????Breaking: A Plymouth salon owner Ricky Stubberfield, has been jailed for 26 years for raping seven women and committing 23 sexual offences over 11 years. Prosecutors say he lured victims with fake offers of free beauty treatments.



Follow: @globaltrendsX pic.twitter.com/I4dGCPwsXH — Global Trends X (@globaltrendsX) October 21, 2025

警方表示，被告於2022年至2024年間，在美白牙齒店中對多名女子性侵，4名受害女子告訴警方，她們坐在診療椅上、嘴中帶著護齒套的時候遭到性侵，還被拍攝多張照片。

聲明中表示，警方最早是於2022年2月開始對斯圖貝菲爾德進行調查，當時一名16歲少女指控，在1個月中曾2次遭到被告性侵，分別是在演唱會表演場地廁所和被告車上，進一步追查才發現他在美白牙齒店的惡行。

斯圖貝菲爾德一共被控23項性犯罪，其中包含8項性侵、9項性侵犯罪、4項插入式侵犯、製作兒童不雅圖像與曝露等罪名。法官近來在量刑聽證會上痛批他一系列的犯罪行為是毫無悔意的掠奪，判處26年刑期並終身列入性犯罪者名冊。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害，尊重身體自主權，性侵害就是犯罪，請撥打110、113。