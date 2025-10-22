　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男火化前突然復活嚇壞賓客　驚爆「根本沒死」：想知道大家多愛我

男火化前突然復活嚇壞賓客　驚爆「根本沒死」：想知道大家多愛我。（圖／翻攝自X）

▲男假死舉辦喪禮。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度比哈爾邦發生一起奇怪事件，一名74歲男子死亡後舉辦喪禮，正要送去火化時突然「復活」還站了起來，把所有人都嚇了一跳，後來才發現他根本就沒有死亡，只是因為想知道自己在大家心中的分量，所以故意假死。

居住在比哈爾邦加雅(Gaya) Konchi村的74歲男子拉爾(Mohan Lal)，身為退役空軍軍人的他，因為想知道自己若是離世，大家會不會想念他，竟然假裝死亡還花大錢舉辦喪禮，吸引村內上百人前往悼念。

就在送葬隊伍即將抵達火葬區時，被大家認為已經死亡的拉爾突然「復活」，起身把大家嚇了一跳。他表示，「人死後，大家會抬著靈柩，我只是想親眼看看，人們會給我多少愛與尊重」。

當地媒體報導，樂善好施的拉爾其實在村莊中有許多貢獻，最近他才捐了60萬印度盧比（約台幣20萬元），在村莊蓋了一座新的火葬場，以解決當地下雨天無法火葬的問題，十分受到村民愛戴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付
快訊／生技美魔女竊密爆案外案　調查局組長被帶走
日本發生規模5.1地震！　最大震度4
網紅婉晴證實媽逝世後首露面！　嘆太信人遭出賣
快訊／7縣市豪大雨特報！　4地紅色警戒
大雨狂炸！5座墓碑崩落天坑　棺材出土畫面曝
快訊／新壽同意放手T17、T18　蔣萬安18:00出面回應
快訊／乾杯宣布停售豬五花　八方雲集擬推雞肉鍋貼、水餃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女牙醫沒去上班神秘失蹤5天　「拔智齒病人」路上巧遇奇蹟救了她

女老師人行道散步「被凸起樹根絆倒」　7年後獲賠2億多元

狗狗詭盯著天空「頭部不停左右晃」　女好奇一看嚇：真的超壯觀

生日派對「旋轉木馬突然解體」　6歲女童被砸昏腦震盪送醫

女把愛貓放媽媽家住1個月　回來發現變「阿嬤養的」嚇：以為AI圖

野生黑熊闖進動物園　「乖乖待觀眾席」和圍欄3小熊互動畫面超萌

馬麻快跟我來！阿金急報「廚房緊急狀況」　主人一看傻：超吃貨

數千隻「粉紅膠狀生物」沖上海灘！　美專家一看驚呼：很罕見

北海道外海規模5.1地震！最大震度4　無海嘯威脅

拉攏川普！日本首相高市早苗端「皮卡車＋黃豆」　外媒曝大禮包內容

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

數千隻「粉紅膠狀生物」沖上海灘！　美專家一看驚呼：很罕見

北海道外海規模5.1地震！最大震度4　無海嘯威脅

拉攏川普！日本首相高市早苗端「皮卡車＋黃豆」　外媒曝大禮包內容

飛行中「駕駛艙窗戶破裂」！　日本琉球空中通勤客機緊急返航

第3次世界大戰爆發躲哪裡？　「這8國」被點名最安全

最強硬女首相？韓媒擔憂「日韓關係惡化」　高市早苗：我愛看韓劇

男火化前突然復活嚇壞賓客　驚爆「根本沒死」：想知道大家多愛我

俄連夜狂轟能源設施！烏克蘭多地停電　6死18傷「6月大嬰兒喪命」

淨土沒了！冰島「首度發現蚊子」　專家推測可能原因

日本防衛省嚴重工安事故！60歲技官「慘墜電梯井」　衝撞跌數公尺亡

張麗善禁廚餘餵豬被冷回！賴清賴當年一句話　打臉今天的農業部

失智症治療不只藥物　耕莘推「整合模式」玩遊戲兼健腦

【廣編】南京東路老透天蛻變！都更典範「富品．南京」22層地標登場

屏東檢警攜手強化蒐證力　迎接國民法官法擴大適用新挑戰

數千隻「粉紅膠狀生物」沖上海灘！　美專家一看驚呼：很罕見

relame 15上市日公開！限量秒殺《冰與火之歌》聯名機要搶要快

江坤宇還原三呎線判決當下　對方感覺已放棄：他跳得很遠

爽用到明年！LINE「5款免費貼圖」啾波麻糬、胖古人

快訊／文化大學明天持續遠距教學　行政人員居家上班

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

國際熱門新聞

日小情侶月台「激戰」　前後狂晃拉裙畫面曝

歐盟擬把乙醇列致癌物　乾洗手恐禁用

韓女「火焰槍殺蟑」」燒整棟樓　釀1死9傷

雙普會喊卡　川普：不想白費力氣

強逼賣淫身體破爛　她站壁遭店長GPS監控

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

巴黎博物館爆竊案！陸女闖博物館偷金塊遭逮

美國海陸250周年　連長大玩《絕地戰兵2》哽

羅浮宮7分鐘劫案「時間軸」全還原！

美股收漲218點創新高！科技股走低　台積電ADR跌逾1％

川普施壓烏放棄頓巴斯　軍隊撤出控制區

女牙醫神秘失蹤　「前病人路上巧遇」獲救

緬甸軍方突襲KK園區　2000多人被抓

200刀奪命！14歲嫌單戀學姐　闖廁所殘殺

更多熱門

相關新聞

印美傳將達成貿易協議　關稅15、16%

印美傳將達成貿易協議　關稅15、16%

印度商業與金融媒體Mint報導，新德里與華府即將敲定懸宕已久的雙邊貿易協議，印度出口至美國的關稅有望從目前的50%大幅調降至15至16%。

目睹眼鏡蛇攻擊女主人　忠心狗狗飛撲救主

目睹眼鏡蛇攻擊女主人　忠心狗狗飛撲救主

不想要考試　男學生寄信威脅「學校有炸彈」

不想要考試　男學生寄信威脅「學校有炸彈」

男子腹部劇痛！竟是手錶卡食道　腸內一堆鐵片

男子腹部劇痛！竟是手錶卡食道　腸內一堆鐵片

女大生遭性侵　惡狼噁問：要吃藥嗎

女大生遭性侵　惡狼噁問：要吃藥嗎

關鍵字：

印度比哈爾邦男子假死喪禮GayaMohan Lal

讀者迴響

熱門新聞

日排球王子高橋藍爆偷吃AV女神河北彩伽！

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

小S全家包場大安區餐廳！

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

坤達閃兵恐影響工作！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

表面溫和實則非常固執三大星座！

快訊／新壽T17、T18確定合意解約　最快16：30正式向外說明

安心亞親揭和阿Ken真實關係

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

更多

最夯影音

更多
三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面