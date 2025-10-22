男火化前突然復活嚇壞賓客　驚爆「根本沒死」：想知道大家多愛我

▲男假死舉辦喪禮。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度比哈爾邦發生一起奇怪事件，一名74歲男子死亡後舉辦喪禮，正要送去火化時突然「復活」還站了起來，把所有人都嚇了一跳，後來才發現他根本就沒有死亡，只是因為想知道自己在大家心中的分量，所以故意假死。

居住在比哈爾邦加雅(Gaya) Konchi村的74歲男子拉爾(Mohan Lal)，身為退役空軍軍人的他，因為想知道自己若是離世，大家會不會想念他，竟然假裝死亡還花大錢舉辦喪禮，吸引村內上百人前往悼念。

Bihar Air Force Veteran Holds His Own Funeral to See How People Would Honour Him

-74-year-old Mohan Lal staged his own funeral in Gaya, lying on a bier in a white shroud.

-Villagers joined, chanting “Ram Naam Satya Hai.”

-A symbolic effigy was cremated, followed by a community… pic.twitter.com/AwotDxoZor — Sapna Madan (@sapnamadan) October 14, 2025

就在送葬隊伍即將抵達火葬區時，被大家認為已經死亡的拉爾突然「復活」，起身把大家嚇了一跳。他表示，「人死後，大家會抬著靈柩，我只是想親眼看看，人們會給我多少愛與尊重」。

當地媒體報導，樂善好施的拉爾其實在村莊中有許多貢獻，最近他才捐了60萬印度盧比（約台幣20萬元），在村莊蓋了一座新的火葬場，以解決當地下雨天無法火葬的問題，十分受到村民愛戴。