斡旋泰柬和平協議！　川普親臨現場見證：我很擅長這件事

▲泰國與柬埔寨正式簽署和平協議。由左至右依序為，馬來西亞總理安華、柬埔寨總理洪馬內、泰國總理阿努廷、美國總統川普。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普今（26）日出席泰國與柬埔寨的和平協議簽署儀式，他忍不住自豪宣稱，自己非常熱愛做這件事，「這是我很擅長的事情」，還將此事與加薩衝突及烏俄戰爭比擬。

川普展開為期一周的亞洲行，首站就是在馬來西亞吉隆坡（Kuala Lumpur）出席東南亞國協（ASEAN）峰會，並且參與這場和平協議簽署儀式。

根據畫面，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）與柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）正式簽署了這份歷史性協議，除了有川普及馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）的見證，舞台背板還印著美國國璽及「帶來和平」的英文字樣。

CNN報導，川普致詞時回憶，這場衝突是他「參與的首批戰爭之一」，「我很愛做這件事……我不應該說這是一種興趣，因為這比興趣嚴肅得多，但這是我很擅長的事情，也是我喜歡做的事情。」他批評，聯合國應該負擔這項任務，卻沒有做到。

川普也提出加薩及烏俄戰爭作為對比，他大讚泰柬領導人「非常尊重彼此，讓事情變得容易了一點」，「讓我感到很高興的是，我們正在打交道的這2個國家……他們真的喜歡彼此。我不習慣那樣。當我進行這些協議時，通常都有很多的仇恨。」他還透露，東協將派遣觀察員確保和平協議持續執行。

今年7月，泰柬爆發為期5天的邊界武裝衝突，造成數十名平民死亡，數十萬人流離失所。川普當時致電雙方領袖警告，若衝突持續下去，將不會與任何一方簽署貿易協議，成功促成兩國立即停火，並在馬來西亞斡旋之下，於7月28日簽署初步停火協議。