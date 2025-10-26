普丁大讚無敵！　俄成功試射「海燕」新型核動力巡弋飛彈

▲俄羅斯今日釋出照片顯示，普丁視察某個軍隊指揮中心並發表演說。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

俄軍今（26）日宣布成功試射新型核動力巡弋飛彈「海燕」（Burevestnik），總統普丁先前表示，這款飛彈對於當前和未來的飛彈防禦系統而言是「無敵」的，因為它擁有近乎無限的射程和不可預測的飛行軌跡。

根據俄羅斯官媒《塔斯社》，俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）向總統匯報表示，「海燕」（北約代號SSC-X-9 Skyfall）靠著核動力飛行，可以擊敗任何反飛彈系統，並且已於21日試射成功，飛行距離達1.4萬公里，飛行時間15小時。

普丁則形容海燕是「世上獨一無二」的武器，曾有專家告訴他不可能研發出來，但現在「關鍵測試」已經完成。他要求格拉西莫夫必須了解如何對此武器進行分類，並且準備好部署前的基礎設施。

Putin says Russia successfully tested the 9M730 Burevestnik (SSC-X-9 Skyfall) — a nuclear-powered, nuclear-capable intercontinental cruise missile with theoretical unlimited range and the ability to evade missile defenses.



The missile flew for 15 hours, 14,000 km.



Putin claims… pic.twitter.com/diCstSRgzT — Clash Report (@clashreport) October 26, 2025



本周稍早，美國總統川普宣布「雙普會」破局、制裁俄羅斯2大石油公司，並且重啟向烏克蘭提供戰斧巡弋飛彈的討論。

幾天後，普丁便於22日監督俄羅斯海陸空戰略核武部隊的演習，並稱「我們核威懾力量的現代化水準處於最高等級，比任何其他核武大國都更高」，如今又宣布成功試射新型核動力巡弋飛彈。

