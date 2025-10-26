日男遊客羅馬萬神殿墜亡！　疑突身體不適「失足摔落7公尺」

▲義大利羅馬萬神殿（Pantheon）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

義大利羅馬知名觀光景點發生墜亡意外。有一名69歲日本男遊客從萬神殿（Pantheon）外牆墜落，當場喪命。警方初步研判，男子疑似突發身體不適，導致重心不穩失足墜下。

根據《衛報》報導，男子當時坐在萬神殿外圍的石牆上休息，不慎從約7公尺高處摔入古建築周邊的壕溝。救難人員趕抵現場後，必須破壞位於帕隆貝拉街（Via della Palombella）的圍門才能進入救援，但男子已無生命跡象，當場被宣告死亡。

警方指出，死者與女兒一同前往羅馬旅遊，女兒向警方表示，父親疑似突感身體不適而失去平衡。羅馬警方已展開調查，以釐清詳細死因。

萬神殿由古羅馬皇帝哈德良（Hadrian）建造，以穹頂中央的「天窗」（oculus）聞名，是義大利最受歡迎的觀光景點之一。該地自2023年起收取每人5歐元（約台幣175元）門票，但仍吸引大量遊客，2024年造訪人數突破400萬。

羅馬近期接連傳出遊客意外，3月時一名55歲西班牙女遊客從西班牙階梯（Spanish Steps）旁高牆墜落喪命；4月時有一名蘇格蘭男子在民宿疑似瓦斯爆炸事故中重傷不治。

疫情過後，羅馬觀光人潮創下新高，2024年遊客人數達到2220萬人次，但連串意外也讓外界再度關注當地景點安全問題。