川普明訪東京！日本動員1.8萬名警力　啟動超高規格維安

▲美國總統川普（Donald Trump）將啟動一連串的亞洲出訪行程。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普將於27日起展開為期3天的訪日行程，日本警視廳宣布啟動超高規模維安部署，動員多達1萬8000名警力嚴密戒備，規模與2019年川普上次訪日相當。

根據《日本放送協會》報導，川普此次訪問是自2019年以來睽違6年再度踏上日本國土，行程包括與德仁天皇會面，以及與日本首相高市早苗舉行首次日美高峰會。警視廳已成立「特別警備本部」，由副總監領導，統籌指揮整體維安作業。

值得關注的是，這次維安工作特別強化對「孤狼式攻擊者」的防範措施。日本當局考量到3年前前首相安倍晉三在奈良市遭槍擊身亡的慘劇，以及川普2024年在美國演說時遭槍手攻擊受傷的事件，決定將防範重點放在不隸屬特定組織但可能激進化的個人威脅上。

維安措施涵蓋多個層面，除了傳統的車輛檢查和可疑人員盤查外，警方更擴大監控範圍至社群媒體平台，24小時追蹤可能預示犯罪行為的網路發言。此外，特殊武裝部隊「ERT緊急時初動對應部隊」也將全程待命，隨時應對突發狀況。

警備範圍不僅限於川普的正式訪問地點，日本當局更將維安網絡延伸至車站、機場等「軟目標」場所。這些人潮聚集的公共空間向來被視為恐怖攻擊的潛在目標，因此也納入重點防護範圍。

面對此次維安挑戰，警視廳發言人表示，「我們將盡可能設想各種可能發生的情況，確保警備工作萬無一失。」