　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普明訪東京！日本動員1.8萬名警力　啟動超高規格維安

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）將啟動一連串的亞洲出訪行程。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普將於27日起展開為期3天的訪日行程，日本警視廳宣布啟動超高規模維安部署，動員多達1萬8000名警力嚴密戒備，規模與2019年川普上次訪日相當。

根據《日本放送協會》報導，川普此次訪問是自2019年以來睽違6年再度踏上日本國土，行程包括與德仁天皇會面，以及與日本首相高市早苗舉行首次日美高峰會。警視廳已成立「特別警備本部」，由副總監領導，統籌指揮整體維安作業。

值得關注的是，這次維安工作特別強化對「孤狼式攻擊者」的防範措施。日本當局考量到3年前前首相安倍晉三在奈良市遭槍擊身亡的慘劇，以及川普2024年在美國演說時遭槍手攻擊受傷的事件，決定將防範重點放在不隸屬特定組織但可能激進化的個人威脅上。

維安措施涵蓋多個層面，除了傳統的車輛檢查和可疑人員盤查外，警方更擴大監控範圍至社群媒體平台，24小時追蹤可能預示犯罪行為的網路發言。此外，特殊武裝部隊「ERT緊急時初動對應部隊」也將全程待命，隨時應對突發狀況。

警備範圍不僅限於川普的正式訪問地點，日本當局更將維安網絡延伸至車站、機場等「軟目標」場所。這些人潮聚集的公共空間向來被視為恐怖攻擊的潛在目標，因此也納入重點防護範圍。

面對此次維安挑戰，警視廳發言人表示，「我們將盡可能設想各種可能發生的情況，確保警備工作萬無一失。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
山本由伸連兩戰完投寫歷史　球迷狂讚：3.25億超值！
一家4口旅遊自撞釀悲劇！3月女嬰死亡
快訊／山本由伸完投！道奇炸2轟　G2擊敗藍鳥
快訊／非洲豬瘟爆發！卓榮泰宣布：豬隻禁運「再延長10天」
泰哀悼期「旅客5點要注意」　他逛曼谷UNIQLO大驚：反應好
爆非洲豬瘟！北港朝天宮公籤預言「六畜」命中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普酸「北韓核武很多」但通訊不好！　為川金會留伏筆

「3公斤手機殼」滑到手斷！回歸黑金剛超復古　設計用意曝光　

ChatGPT變豬隊友　日女首次出國興奮飛台灣！落地人還在日本

川普將會高市早苗　《華郵》點名「台灣才是最關鍵議題」

泰哀悼期「旅客5點要注意」　他逛曼谷UNIQLO大驚：反應好快

中東企業暗助中共升級飛彈　美情報曝：恐影響台海戰力平衡

川普明訪東京！日本動員1.8萬名警力　啟動超高規格維安

舊思維越存越窮！　《富爸爸》作者點名買進「這4種資產」

以色列開火！　加薩中部精準打擊

川普神祕金主曝光！　梅隆「慨捐40億」替五角大廈發薪

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

真相大白！3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

她租車撿到手機想送回去　失主爸以為是詐騙秒掛斷

恆春背包客棧淫老闆「闖房打手槍」對棉被噴精　3女嚇壞急報案

河錫辰等翻譯驚「我講這麼長嗎？」　李信盈剛合作林柏宏：很想來台灣

「豬肉公主」哭談非洲豬瘟

川普酸「北韓核武很多」但通訊不好！　為川金會留伏筆

「3公斤手機殼」滑到手斷！回歸黑金剛超復古　設計用意曝光　

ChatGPT變豬隊友　日女首次出國興奮飛台灣！落地人還在日本

川普將會高市早苗　《華郵》點名「台灣才是最關鍵議題」

泰哀悼期「旅客5點要注意」　他逛曼谷UNIQLO大驚：反應好快

中東企業暗助中共升級飛彈　美情報曝：恐影響台海戰力平衡

川普明訪東京！日本動員1.8萬名警力　啟動超高規格維安

舊思維越存越窮！　《富爸爸》作者點名買進「這4種資產」

以色列開火！　加薩中部精準打擊

川普神祕金主曝光！　梅隆「慨捐40億」替五角大廈發薪

川普酸「北韓核武很多」但通訊不好！　為川金會留伏筆

Hyundai「Venue小休旅大改款」印度亮相！台灣導入國產機率大

快訊／台糖園區星月湖驚見女浮屍　他凌晨4點半運動嚇壞急報警

山本由伸連兩戰完投寫歷史　球迷狂讚：3.25億超值！

北東雨勢還要連下4天　周六下波東北季風接續報到

一朝被蛇咬買氣觀望　何世昌：北士科回春待解約落地

從污泥到畫布的轉身　吳懷宣〈復歸與還原〉引人深思

「天生少根筋星座Top 3」公開！　冠軍總是說話太直讓人誤會

「3公斤手機殼」滑到手斷！回歸黑金剛超復古　設計用意曝光　

台中透天豪宅凌晨大火！9人送醫年紀最小3歲　7歲女童10%灼傷

潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD

國際熱門新聞

泰宣布全國服喪90天！總理籲：取消演唱會

泰國服喪期「5件事不能做」　旅客別踩雷

長白髮可能是身體在抗癌！最新研究曝

川普警告：犯台對中國「非常危險」

美中貿易談判前夕　盧比歐：台灣不必擔心

痛批川普暴君！賀錦麗：我可能再戰白宮

遭警察性侵4次！　印度女醫留遺書輕生亡

7000萬年前恐龍蛋出土！光滑如水煮蛋

老婦遭詐騙近40萬　竟意外大賺217萬

川普神祕金主　梅隆捐40億替五角大廈發薪

泰哀悼期　他逛曼谷UNIQLO大驚

川普宣布：對加拿大額外加徵10％關稅

川普「第二波制裁」計畫　普丁不停戰就動手

日本熊襲累積10死　38歲男為救鄰居遭撕咬亡

更多熱門

相關新聞

川普神祕金主　梅隆捐40億替五角大廈發薪

川普神祕金主　梅隆捐40億替五角大廈發薪

美國總統川普（Donald Trump）日前宣布，有位「愛國朋友」匿名慷慨捐出1億3000萬美元（約台幣40億元），用以支付政府停擺期間美軍人員的薪資。如今，《紐約時報》揭露這名神祕金主的真實身分，正是川普長年支持者、出身金融名門的億萬富翁提摩西．梅隆（Timothy Mellon）。

川普「第二波制裁」計畫　普丁不停戰就動手

川普「第二波制裁」計畫　普丁不停戰就動手

美中貿易談判前夕　盧比歐：台灣不必擔心

美中貿易談判前夕　盧比歐：台灣不必擔心

川普宣布：對加拿大額外加徵10％關稅

川普宣布：對加拿大額外加徵10％關稅

日本野熊闖後院「咬走柴犬」！

日本野熊闖後院「咬走柴犬」！

關鍵字：

川普訪日美國總統日本警戒安保部署日韓要聞北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

酒客砸小費約砲遭拒　竟拖酒店妹性侵

明顯降溫！　入秋最強冷空氣要來了

注意！「3類人」11／4起LINE不能用了

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

薔薔柬埔寨探監晚安小雞！他親口曝：第一天就被打

快訊／北市信義區雙屍命案　1男1女死亡

港妹嫁台男3年就偷吃！尪見客兄喜歡做愛氣瘋

北台灣下到發霉！北部人哀號：沒乾過

老爺爺每天喝「蔬菜湯」血糖竟狂飆！營養師驚喊：它不是蔬菜

青花菜≠花椰菜！農糧署一張圖解惑

快訊／氣象署深夜豪雨特報　4縣市防雨彈

凌晨闖入3女房間「噴精」　民宿老闆兒認了：酒後失態

鄰「拒絕借過」更換室外機　律師事務所告了

老司機找童顏巨乳玩水床「連結」　警突襲抓包

更多

最夯影音

更多
逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」
小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面