國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國滲透仲介掌控「多條脫北路線」！北韓人花錢逃跑　反落入陷阱

▲▼脫北。（圖／南韓統一部）

▲據傳，有多條脫北路竟已經被中國當局掌控。（示意圖／南韓統一部）

記者王佩翊／編譯

外媒指出，中國公安當局已成功滲透脫北者仲介網絡，透過收編原本協助脫北者前往南韓的中國籍掮客，實質掌控脫北路線，使得脫北者陷入進退兩難的危險處境。而中方也持續加強取締調查，對於掮客的不信任以及被捕後遭強制遣返的恐慌，許多脫北者因此打消逃亡念頭。

根據《每日北韓》引述消息人士報導，中國公安近期大規模約談涉嫌協助脫北者移動的中國籍掮客，主要針對在延邊朝鮮族自治州及遼寧省瀋陽等地從事「帶路」工作的人員進行調查。然而，與過往直接逮捕入獄的作法不同，公安採取懷柔策略，要求這些仲介「表面維持正常營運，實際配合逮捕脫北者」。

這種雙面手法讓仲介們既能從脫北者身上收取費用，又能透過與公安合作確保自身安全。消息人士指出，「仲介獲得雙重利益，但脫北者前往南韓的路徑變得更加危險。」

透過這套「內應系統」，中國公安已掌握主要脫北路線，針對試圖前往南韓的脫北者展開精準打擊。受此影響，新冠疫情後新建立的多條路線已遭曝光，監控與取締力度大幅加強，近期已有脫北者在移動過程中遭到逮捕。

更令脫北者恐懼的是，隨著北韓與中國的關係回溫，被公安逮捕後遭強制遣返的風險明顯提高。消息人士形容，「現在脫北者的命運完全掌握在仲介手中，但這些仲介卻在為中國公安工作，前往南韓如同主動跳入虎穴。」

嚴峻情勢已導致許多脫北者中途放棄南韓行程，選擇留在中國境內或返回北韓。消息人士表示，「脫北者對仲介的信任已經崩潰，各地取締也越來越嚴厲，不少脫北者中途折返，大家認為現在太危險，決定先觀望一段時間。」

部分脫北者甚至產生絕望心理，認為「脫北路線終將完全封鎖」，寧可主動回國承擔罪責，也不願冒險被強制遣返。

更多新聞
【行走的30萬】潛水客偶遇海龜！喊：根本國家派來的間諜XD

關鍵字：

脫北者中國公安仲介網絡強制遣返脫北路線日韓要聞

