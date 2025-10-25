　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

從歷史到餐桌！新北教師化身海洋學者　走讀淡水在地文化印痕

▲新北教師沉浸走讀。（圖／新北市教育局提供）

▲海洋教育跨域升級！新北教師淡水走讀品味在地文化。（圖／新北市教育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市戶外教育及海洋教育中心今（25日）與淡江大學USR遊宴計畫合作，於淡水舉辦「歷史與海洋的交會－海洋文史與飲食文化的印痕」教師專業社群研習，吸引全市30名教育工作者參與。活動以「從歷史看海洋、從飲食認識文化」為主軸，結合文史走讀與食魚教育體驗，引領教師從淡水的海洋文化出發，實地感受清法戰爭時期的歷史氛圍，展現跨領域整合的教育成果。

教育局指出，本次研習依據教育部國民及學前教育署「114學年度補助地方政府推動戶外與海洋教育實施計畫」辦理，並納入新北市環境教育中長程計畫。透過「文史走讀 × 食魚教育 × 出海探學」的多元設計，深化教師對海洋與在地文化的認識，鼓勵教師將課堂延伸至戶外，以行動學習與感官體驗串連人文、環境與永續教育。

▲新北教師沉浸走讀。（圖／新北市教育局提供）

活動由淡海國小蘇穎群校長帶領教師啟程，主題課程邀請淡江大學李其霖教授主講「清法戰爭煙塵往事」，實地走訪滬尾與府城戰役遺跡，重新詮釋海洋與歷史的連結；「淡海大戰－認識海洋頭足類的訛虞我詐」課程則結合生態與歷史視角，呈現海洋生物與人文發展之間的互動與隱喻。

中午時段，研習特別規劃「滬尾宴」學習活動，由淡江大學USR團隊設計融合地方食材與歷史意象的餐食體驗，推出兼具文化敘事與食魚教育的創意料理，讓教師在餐桌上品味歷史，也從味覺中反思海洋永續與飲食文化的教育意涵。

▲新北教師沉浸走讀。（圖／新北市教育局提供）

參與教師回饋，本次活動不僅重新認識淡水的歷史風貌，更讓海洋教育跳脫書本框架，透過體驗、思辨與交流，激發課程設計的靈感。淡海國小教師團隊也表示，透過學校與大學、在地團體的合作，不僅強化教師專業社群的動能，更建立跨校資源共享與支持網絡，讓海洋教育落實於校園日常。

教育局進一步說明，戶外教育及海洋教育中心持續推動「從課室走入海洋」的教學模式，鼓勵教師以跨域思維將文史、生態與永續教育融入課程。未來將持續與大專院校、民間團體合作，規劃更多具文化深度與實作體驗的研習課程，培養教師「知海、愛海、護海」的素養與能力，為學生打造知識與行動並重的學習場域。

教育局強調，海洋教育不僅是學科知識，更是一種文化傳承與情感連結。本次研習以「歷史與海洋的交會」為題，象徵教育、自然、文化與永續的融合。新北市將持續以創新實踐為核心，打造兼具人文關懷與海洋視野的教育典範，讓海洋成為最生動的教室，讓歷史在波光中再次閃耀。

▲新北教師沉浸走讀。（圖／新北市教育局提供）

▲新北教師沉浸走讀。（圖／新北市教育局提供）

▲新北教師沉浸走讀。（圖／新北市教育局提供）

【更多新聞】

►猥褻13歲國中少女還誘拍不雅片　20多歲變態淫狼遭起訴續押

►警抓通緝犯未上銬從派出所「秒閃」　女友開車接應下場出爐

►軍人搭臺馬輪「偷鞋洩慾」留體液　女乘客驚呆

►代收貨款變私帳！基隆宅配員侵占23萬　分期賠償獲緩刑3年

►「失控哥」大鬧基隆火車站！吐口水、嗆滅門還潑粥　脫序代價曝

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
452 2 4259 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Andy再發聲！「邪不勝正」+彩虹旗引爆討論
每天喝「蔬菜湯」血糖竟狂飆！營養師驚喊：它不是蔬菜
台灣光復節赴北京　館長：期待幫賴清德回福建尋根
賴清德憶當兵抽「金馬獎」全場鼓掌　天氣冷到同袍遞絲襪給他
駕駛停路中間猝逝「20分鐘才發現」！報案人感傷：其他車都繞過

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

錦秀社區擋土牆「2022年就曾崩裂」！做過裂縫修補工程

從歷史到餐桌！新北教師化身海洋學者　走讀淡水在地文化印痕

賴世昌《老有所終》奪全國百號油畫大展首獎　刻畫生命最後尊嚴

紅壇上樑啟新局　六房媽信仰延續雲林百年宗教文化脈動

「毛巾之都」新創躍動　虎尾毛巾節展現產業魅力與生活美學

嘉義市321年城市博覽會　吳明賢院長主講引發矚目

台南火車站前計程車糾紛！　南警：有口角無動手將加強巡邏維持秩序

農機設備與創新資材齊聚雲林　展現台灣農業機械產業實力

地方公務員待遇提升　蔡易餘關注基層職等：盼助地方留住人才

全台15尊輔順將軍烏日聯誼　鄭照新：忠義信仰長傳不息

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

劉若英見阿信幫搬木箱：有沒有拍？　邀歌失敗⋯他笑「因別人更不客氣」

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！　7頭流到彰化、嘉義

清泉崗機場旁兇殺！男驚恐倒退2度跌地畫面曝　躺血泊慘死

錦秀社區擋土牆「2022年就曾崩裂」！做過裂縫修補工程

從歷史到餐桌！新北教師化身海洋學者　走讀淡水在地文化印痕

賴世昌《老有所終》奪全國百號油畫大展首獎　刻畫生命最後尊嚴

紅壇上樑啟新局　六房媽信仰延續雲林百年宗教文化脈動

「毛巾之都」新創躍動　虎尾毛巾節展現產業魅力與生活美學

嘉義市321年城市博覽會　吳明賢院長主講引發矚目

台南火車站前計程車糾紛！　南警：有口角無動手將加強巡邏維持秩序

農機設備與創新資材齊聚雲林　展現台灣農業機械產業實力

地方公務員待遇提升　蔡易餘關注基層職等：盼助地方留住人才

全台15尊輔順將軍烏日聯誼　鄭照新：忠義信仰長傳不息

Andy再發聲！「邪不勝正」+彩虹旗引爆討論

錦秀社區擋土牆「2022年就曾崩裂」！做過裂縫修補工程

「最帥洋將」飛克主場開幕戰猛繳大三元　特攻奪開季2連勝

阿雅11歲女兒「買鞋看價錢就放棄」　成熟金錢觀獲讚：很有想法

從歷史到餐桌！新北教師化身海洋學者　走讀淡水在地文化印痕

7138人湧入高雄巨蛋挺海神　詹姆斯轟24分高喊：主場氛圍太棒

直擊／MAMAMOO輝人來台開會「辦公室曝光」　3千員工大喊：加班！

駕駛停路中間猝逝「20分鐘才發現」！報案人感傷：其他車都繞過

不怕被罵舔共！台灣光復節赴北京　館長：期待幫賴清德回福建尋根

老爺爺每天喝「蔬菜湯」血糖竟狂飆！營養師驚喊：它不是蔬菜

周深突唱〈愛的供養〉　楊冪在台下「狂喊卡」

地方熱門新聞

質詢火藥味！台南藍營實驗秀光電板泡水庫水封存3個月驗真相

國際火舞藝術節《火神祭》震撼漁光島2萬人潮點亮台南夜空

國民黨台南市長初選升溫　謝龍介、陳以信互動展現君子之爭

耗資2.6億！高雄「東九道之驛」淪蚊子館

搬四瓶水進議會質詢烏山頭水庫「種電水變綠」能喝嗎？

蔡易餘關注基層職等問題 　地方公務員待遇大提升！

桃園萬聖城10/25開城　13公尺高魔幻蜘蛛王亮相

台南火車站前計程車糾紛！南警：有口角無動手將加強巡邏維持秩序

農機設備與創新資材齊聚雲林　展現農機產業實力

南消麻豆警義消捐血＋防災宣導作伙來

與那國町小學來台畢旅　東大門夜市海嚐美食

防堵非洲豬瘟！台南市啟動五大防線守住滷肉飯的靈魂

如天府愛心贊普突破1900份4年累積逾4千物資送暖弱勢家庭

嘉義縣「流入2頭瘟豬」　攤販已全部賣光

更多熱門

相關新聞

貨車打滑撞分隔島　女騎士全身骨折送醫

貨車打滑撞分隔島　女騎士全身骨折送醫

新北市淡水區興仁路昨(23日)發生一起驚悚車禍！44歲戴姓男子駕駛自小貨車，於18時50分許上在該處往三芝方向行駛，過彎時疑天雨路滑失控，車身打滑橫向撞上分隔島，並和對向騎乘機車之56歲楊姓女子發生碰撞，致楊女全身多處骨折受傷。

新北沒放假被罵　議員：出不出門你可以決定

新北沒放假被罵　議員：出不出門你可以決定

車牌被註銷仍上路　新北男對警爆粗口遭管束

車牌被註銷仍上路　新北男對警爆粗口遭管束

上車最後倒數！大巨蛋＋淡江大橋利多齊發　淡水房市即將引爆？

上車最後倒數！大巨蛋＋淡江大橋利多齊發　淡水房市即將引爆？

八里教養院攜手酒店共創陶作　侯友宜：用藝術傳遞愛與希望

八里教養院攜手酒店共創陶作　侯友宜：用藝術傳遞愛與希望

關鍵字：

淡水海洋教育教師研習文史教育跨領域整合

讀者迴響

熱門新聞

泰宣布全國服喪90天！總理籲：取消演唱會

背包客棧老闆闖房打手槍　3女嚇壞急報案

家寧新片遭全台diss「超慘流量曝光」！網留言讚數還比她高

運問題肉！大榮貨運隱匿物流車去向挨罰

快訊／確認非洲豬瘟！豬肉暫停輸出　農業部：會向WOAH通報疫情

老司機找童顏巨乳玩水床「連結」　警突襲抓包

國二少女罹糖尿病！三餐吃這些血糖飆13％

黃立成爆砸12億買陶朱隱園　親回：買三小

全家生甜甜圈掀熱潮　網讚：「打趴外面甜點店！」

長白髮可能是身體在抗癌！最新研究曝

獨家／南霸天歌王狠拒美魔女董娘原因曝

64萬粉絲YouTuber慘了！探險直播「廢校驚見男屍」移送

即／BLACKPINK演唱會「照常舉辦」！

鄭志偉：金鐘頒獎怎會找上我？曾寶儀留言被讚爆

家寧晚間上新片了！留言區罵爆

更多

最夯影音

更多
邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」
Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面