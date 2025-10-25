從歷史到餐桌！新北教師化身海洋學者　走讀淡水在地文化印痕

▲海洋教育跨域升級！新北教師淡水走讀品味在地文化。（圖／新北市教育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市戶外教育及海洋教育中心今（25日）與淡江大學USR遊宴計畫合作，於淡水舉辦「歷史與海洋的交會－海洋文史與飲食文化的印痕」教師專業社群研習，吸引全市30名教育工作者參與。活動以「從歷史看海洋、從飲食認識文化」為主軸，結合文史走讀與食魚教育體驗，引領教師從淡水的海洋文化出發，實地感受清法戰爭時期的歷史氛圍，展現跨領域整合的教育成果。

教育局指出，本次研習依據教育部國民及學前教育署「114學年度補助地方政府推動戶外與海洋教育實施計畫」辦理，並納入新北市環境教育中長程計畫。透過「文史走讀 × 食魚教育 × 出海探學」的多元設計，深化教師對海洋與在地文化的認識，鼓勵教師將課堂延伸至戶外，以行動學習與感官體驗串連人文、環境與永續教育。

活動由淡海國小蘇穎群校長帶領教師啟程，主題課程邀請淡江大學李其霖教授主講「清法戰爭煙塵往事」，實地走訪滬尾與府城戰役遺跡，重新詮釋海洋與歷史的連結；「淡海大戰－認識海洋頭足類的訛虞我詐」課程則結合生態與歷史視角，呈現海洋生物與人文發展之間的互動與隱喻。

中午時段，研習特別規劃「滬尾宴」學習活動，由淡江大學USR團隊設計融合地方食材與歷史意象的餐食體驗，推出兼具文化敘事與食魚教育的創意料理，讓教師在餐桌上品味歷史，也從味覺中反思海洋永續與飲食文化的教育意涵。

參與教師回饋，本次活動不僅重新認識淡水的歷史風貌，更讓海洋教育跳脫書本框架，透過體驗、思辨與交流，激發課程設計的靈感。淡海國小教師團隊也表示，透過學校與大學、在地團體的合作，不僅強化教師專業社群的動能，更建立跨校資源共享與支持網絡，讓海洋教育落實於校園日常。

教育局進一步說明，戶外教育及海洋教育中心持續推動「從課室走入海洋」的教學模式，鼓勵教師以跨域思維將文史、生態與永續教育融入課程。未來將持續與大專院校、民間團體合作，規劃更多具文化深度與實作體驗的研習課程，培養教師「知海、愛海、護海」的素養與能力，為學生打造知識與行動並重的學習場域。

教育局強調，海洋教育不僅是學科知識，更是一種文化傳承與情感連結。本次研習以「歷史與海洋的交會」為題，象徵教育、自然、文化與永續的融合。新北市將持續以創新實踐為核心，打造兼具人文關懷與海洋視野的教育典範，讓海洋成為最生動的教室，讓歷史在波光中再次閃耀。