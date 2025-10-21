「出不出門你可以決定！」新北沒放假被罵　藍議員：別都推給政府

▲國民黨新北市議員陳偉杰。圖與本文無關。（資料照／國民黨文傳會提供）

受到風神颱風外圍環流與東北季風的「共伴效應」影響，雙北、基隆、宜蘭等地區近日下大雨，不過，今日雙北大部分的區域仍舊正常上班上課，因此引發部分網友不滿，甚至要議員協助爭取。國民黨籍的新北市議員陳偉杰對此則表示，「出不出門其實你自己可以決定的！」

以新北市來說，除了新店區直潭國小、新店區屈尺國小、烏來區全區中小學及幼兒園，其餘均正常上班上課。就有網友在Threads上直接標記新北市的議員，直呼淡水、三芝、石門超級嚴重，結果卻不放假。

新北市議員陳偉杰對此就直球回應網友，「嚴重與否是有標準的，不是個人主觀感覺好嗎？另外，理性討論很難嗎？」接著該名網友又說，風雨這麼大，怎麼出門？不是只有他覺得淡水應該放假，整個脆都在說，議員需不需要去爭取？

陳偉杰對此再回應，「出不出門其實你自己可以決定的！不是什麼都推給政府跟民代，可以放假政府早就會放了不是嗎？而且我每天都是戰戰兢兢在做事的。基本上我很少看脆的」。

只是陳偉杰此話一出，不少網友便直呼，「這波推卸責任我給100分，不出門上班要被記曠工嗎？不出門上課要被記曠課嗎」、「我可以自己決定要不要出門，老師也可以自己決定要不要把我的學分給我，謝謝你」、「我們是上班欸議員，不是出去玩欸」、「看來你真的沒當過上班族欸」。

面對網友罵聲，陳偉杰則回應，「我也是六點多就出門上班了喔」，路上行人狀況他也都清楚，並且一直有和公所保持聯繫，對於民眾騎車、走路的感受，「我感同身受」。