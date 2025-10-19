　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

車牌被註銷仍上路　新北男對警爆粗口遭管束！PO臉書疑執法過當

記者陳以昇／新北報導

新北市三芝區淺水灣前今（19）日凌晨，一名無駕照的34歲蔡姓男子小客車車牌已註銷停在路旁，遭巡邏警方攔查，因擔心車內漁獲受損，情緒失控對員警咆哮辱罵「幹！」，當場被警方依規定實施管束並帶回派出所，最終家屬接到通知將蔡男帶回。事後蔡男還將過程貼文至臉書社團「爆料公社」公審，質疑警方執法過當。

▼蔡男無照又車牌遭註銷，不滿被警扣車辱罵「幹」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼蔡男無照又車牌遭註銷，不滿被警扣車辱罵「幹」，警方將他壓制保護管束，蔡男質疑警方執法過當，在臉書貼文公審員警 。（圖／記者陳以昇翻攝）

今天凌晨2時許，淡水警分局員警正在執行防飆勤務，巡邏車上的AI巡防系統警示，一輛停在三芝區淺水灣前的小客車懸掛的車牌已遭註銷，員警隨即依法上前攔停盤查。隨後告知蔡男攔查事由，並準備執行告發與移置保管車輛的作業。

沒想到，無駕駛執照的蔡男得知車輛將被拖吊後，情緒突然變得非常激動，當街咆哮。據了解，蔡男疑似因車內載有漁獲，擔心車子被移置保管後會造成損失，於是情緒失控。他不僅在現場大聲咆哮、揮舞手腳，更出言對執勤員警辱罵「幹！」

▼警方將蔡男壓制帶回派出所保護管束 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼蔡男無照又車牌遭註銷，不滿被警扣車辱罵「幹」，警方將他壓制保護管束，蔡男質疑警方執法過當，在臉書貼文公審員警 。（圖／記者陳以昇翻攝）

員警見他情緒失控，口頭制止無效，考量他有自傷或攻擊他人之虞，依規定對他實施管束，並將他帶返派出所，同時通知家屬到場。過程中，雖有同仁遭蔡男衝撞受輕微擦傷，但警方現場並無對民眾有推擠或毆打情事。

事後，蔡男將事發過程貼文至臉書社團「爆料公社」，質疑警方執法過當。警方表示，執法過程全程符合規定，並無執法過當。針對蔡男駕駛註銷車輛的違規行為，警方已依法查扣車牌並移置保管車輛。對於蔡男情緒失控部分，警方在完成管束後，交由家屬帶回照顧。

▼蔡男質疑警方執法過當，在臉書貼文公審員警 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼蔡男無照又車牌遭註銷，不滿被警扣車辱罵「幹」，警方將他壓制保護管束，蔡男質疑警方執法過當，在臉書貼文公審員警 。（圖／記者陳以昇翻攝）

10/18 全台詐欺最新數據

