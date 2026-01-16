黃偉哲上任後首訪菲律賓　拜會姊妹市阿克蘭省深化雙邊合作

▲台南市長黃偉哲首度造訪菲律賓，拜會姊妹市阿克蘭省省長米拉弗洛斯，洽談未來合作方向。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為深化國際城市交流，台南市長黃偉哲於15日深夜抵達菲律賓阿克蘭省首府卡利博市（Kalibo City），16日上午拜會阿克蘭省政府，與省長米拉弗洛斯（Jose Enrique M. Miraflores）會晤，洽談未來雙邊在觀光、文化及人才交流等合作方向。此行不僅是台南市與阿克蘭省正式締結姊妹市後的首次互訪，也成為黃偉哲上任市長以來首度造訪菲律賓，別具象徵意義。

阿克蘭省省長米拉弗洛斯於2025年8月初率團訪台，雙方隨後正式締結為姊妹市，該省並於11月應邀參與「大台南國際旅展」設攤行銷，展現交流成果。為感謝阿克蘭省對台南重要活動的支持，黃偉哲此次應省長邀請回訪，盼持續推動雙邊合作關係。

黃偉哲表示，阿克蘭省透過參與台南旅展，讓更多市民認識其觀光特色，尤其是享譽國際的長灘島，是全球知名的度假勝地。未來雙方可在永續觀光發展上加強經驗交流，並進一步探討文化互訪及實習人才交流等合作可能性，建立互惠共榮的夥伴關係。

此行恰逢阿克蘭省一年一度最具代表性的阿替阿替漢節（Ati-Atihan Festival）舉辦期間，南市府代表團也共襄盛舉，參與15日下午舉行的巨人節競賽遊行（Higantes Contest Parade）頒獎典禮。黃偉哲形容，整座城市瀰漫著宛如嘉年華般的熱鬧氣氛，令人印象深刻，並當場邀請阿克蘭省今年10月來台參與「南瀛國際民俗藝術節」，讓台南市民親身感受阿克蘭濃厚且獨特的民俗文化魅力。

米拉弗洛斯省長偕同省議員Jupiter Aelred G. Gallenero及省府團隊接待黃偉哲一行。他表示，阿克蘭省去年參加台南旅展，為雙方合作奠定良好基礎，期待今年能率更多業者赴台參與旅展，進一步深化在觀光、教育及商業等領域的合作；同時也提到，今年適逢阿克蘭省建省70週年，將舉辦一系列慶祝活動，盼有機會再邀黃市長到訪。

阿克蘭省位於菲律賓中部，是該國重要的農業與觀光重鎮，世界知名的長灘島（Boracay）即坐落於此，每年吸引超過200萬人次旅客造訪。為維護自然環境，當地實施每日旅客人數總量管制，確保觀光資源永續發展，亦成為國際間關注的永續觀光案例。