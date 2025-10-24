東警推動婦幼安全教育　深入校園向下扎根守護童心

▲東警推動婦幼安全教育。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局為強化婦幼安全觀念與提升幼童自我保護能力，日前前往初鹿國小附設幼兒園舉辦親職教育與自我保護宣導活動。活動以性別自我保護繪本為主題，透過說故事與情境互動，引導孩子認識身體隱私處、自主權與身體界線，並結合有獎徵答與親子體驗，讓學習在遊戲中自然發生，達到寓教於樂的效果，現場氣氛熱烈、深受師生喜愛。

警方指出，預防性侵害的關鍵在於教育向下扎根，讓孩子從小建立「身體自主權」觀念，懂得辨識不當接觸與危險情境。透過繪本故事與互動討論，孩子們學會在面臨威脅時，勇於說「不」並向師長、家人或警察求助，不僅對陌生人保持警覺，也提醒他們在熟悉的環境中同樣要懂得保護自己。活動中同時播放宣導微電影，引導幼童透過故事理解安全的重要，強化事前預防意識。

面對詐騙手法不斷翻新，警方也特別提醒教職員與家長保持警覺，若接獲可疑簡訊、電話或連結，應立即撥打「165反詐騙專線」查證，避免成為詐騙目標。

台東縣警察局表示，婦幼安全宣導不僅是法治教育的一環，更是社會關懷的基石。透過走入校園、深化親職互動，期盼讓每位孩子都能在安全環境中快樂成長。同時呼籲民眾，如發現疑似兒虐或危害兒童情事，可撥打「110報案專線」或「113保護專線」，亦可上網搜尋「關懷e起來」平台通報，讓社會成為孩子最堅實的保護網。