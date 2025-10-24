　
地方 地方焦點

關山連續竊案！割草機、熱水器全被偷　賊遭收押安定民心

▲關山警迅速偵破連續竊盜案。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲關山警迅速偵破連續竊盜案。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局針對近期轄內頻傳的住宅及工地竊盜案件，積極展開偵辦，成功破獲一起連續竊盜案，查獲52歲林姓慣竊到案，並起出多項遭竊物品及犯罪工具。全案依《刑法》加重竊盜罪嫌移送台東地方檢察署偵辦，經檢方建請聲押，並獲法院裁定羈押，展現警方維護治安的決心，也安定了地方民心。

警方調查，該系列案件自114年7月至10月間在池上鄉陸續發生，多名民眾報案稱民宅及工地遭竊，失竊物品包括電視螢幕、工具箱組、瓦斯熱水器、電熱水器、割草機及現金等，造成居民恐慌。關山警察分局接獲報案後，立即由偵查隊與池上聯合所組成專案小組，全力調閱案發現場及周邊監視畫面，循線分析可疑人車動向，最終鎖定具多次竊盜前科的林姓男子涉有重嫌。

經連日跟監與蒐證，警方發現林嫌多於夜間或偏僻路段行竊，熟悉當地環境並反覆作案。專案小組報請台東地檢署指揮偵辦，獲法院核發拘票與搜索票後，於10月22日上午7時56分在池上鄉執行拘提行動，順利將林嫌逮捕，現場並起出部分贓物及作案工具。經清點確認，多項失竊物已屬報案人所有，後續將依法發還。

林嫌於警詢時雖避重就輕，但警方已掌握多項關鍵證據，包括監視畫面及證人供述，足以證明其涉案明確。經檢察官複訊後，認定林嫌有反覆實施同類犯罪及逃亡之虞，遂向法院聲請羈押獲准。

關山警察分局表示，警方將持續加強轄內住宅及工地安全防護，夜間巡邏與社區訪查同步強化，並結合村里鄰長推動「警民合作守望相助網」，提醒民眾外出時務必上鎖門窗，貴重物品勿外露；如發現可疑人車，應立即撥打110報案，共同維護社區安全。警方也重申，將秉持「預防犯罪、守護治安」的精神，持續打擊不法，讓居民能安心生活。

10/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

