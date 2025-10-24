　
地方 地方焦點

台東女警深夜送暖　體貼守護醉倒男安全返家

▲成功分局女警化身夜裡守護天使。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲成功分局女警化身夜裡守護天使。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局成功分局新豐派出所日前深夜接獲報案，指稱在成功鎮主要道路上有一名男子疑似酒醉倒臥路邊。當時夜色深沉、氣溫略降，若醉倒於車道上，稍有不慎恐釀意外。接獲通報後，忠孝派出所所長李俊儀與新豐派出所警員曾郁雯立即趕赴現場，展現警方即時為民服務的精神。

警方抵達後，發現一名約六十歲的王姓男子倒臥於馬路邊緣，身上散發酒氣，但仍意識清楚、能夠對答。曾員見男子步伐不穩，擔心他夜間遭車輛擦撞或再次摔倒，立即上前關心，並以溫柔語氣詢問狀況與住處，同時協助他移至安全處休息。

王男表示，稍早與友人飲酒過量，返家途中因一時腳步不穩而坐倒路旁。曾員耐心與其對談、確認身份與住址後，主動攙扶他返家，全程叮嚀「回家要多喝水、注意安全」，讓王男頻頻道謝。

成功分局指出，曾郁雯警員在深夜展現細膩與體貼的服務態度，以真誠關懷化解潛在危險，讓民眾感受到警察「有溫度的服務」。雖然僅是一樁簡單的酒醉事件，卻充分體現警察對民眾安全的守護與責任。

分局呼籲，隨著天氣轉涼，民眾飲酒後應避免單獨步行返家，可請親友接送或搭乘計程車、代駕服務，以確保人身安全。同時也強調，警察不僅是治安的守護者，更是生活中最可靠、最溫柔的靠山，24小時持續守護每一份平安。

10/23 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

