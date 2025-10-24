普發現金造冊秩序良好　大武警貼心服務到位並同步防詐宣導

▲普發現金造冊秩序良好。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為配合政府推動偏鄉民眾普發現金1萬元政策，台東縣警察局大武分局金峰分駐所自即日起開放民眾造冊登記。登記首日吸引不少鄉親踴躍前來，現場在員警協助引導與受理下，秩序井然、流程順暢，展現警方主動服務、民眾積極配合的良好互動。

金峰分駐所表示，偏鄉地區交通不便、長者行動不易，警方特別在現場提供指引與說明，協助年長或行動不便的民眾順利完成登記作業，讓大家在安全、便捷的環境中完成手續，落實「警察就在您身邊」的便民服務精神。

此外，大武警分局也把握此次造冊登記機會，加強向民眾宣導防詐觀念。警方提醒，詐騙集團常假冒政府或銀行名義，以「現金登記連結」、「補領通知」等名目發送簡訊或網頁連結，誘導民眾點擊不明網址或輸入個資。警方呼籲，「不明簡訊不要信、不明連結千萬不要點」，牢記「斷開連結不要點」的重要原則，避免受騙上當。

大武警分局強調，若接獲疑似詐騙的電話、簡訊或連結，應立即撥打「165反詐騙專線」或就近洽詢當地派出所查證，切勿依照指示操作ATM或提供個人資料。警方將持續加強防詐宣導與在地關懷，協助鄉親安心領取現金，守護每一分辛苦錢與生活安全。