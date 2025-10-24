　
社會 社會焦點 保障人權

台東帥警「勤務間練健身」遭法辦調綠島　秀8塊肌猛照控長官霸凌

▲▼台東一名帥警遭指控於勤務時間從事私人活動並浮報加班費，遭地檢署函送偵辦 。（圖／擷取自Threads）

▲台東一名帥警遭指控於勤務時間從事私人活動並浮報加班費，遭地檢署函送偵辦 。（圖／擷取自Threads＿handsomedeny，下同）

記者潘鳳威／台東報導

台東警分局一名林姓警員，疑似在勤務時間從事私人活動並浮報加班時數，遭所屬單位依偽造文書及詐欺罪嫌函送，對此，林員昨(23)日深夜突然在社群發文反駁，PO出自己的健美照和律師函，強調自己的清白，反控遭單位內部報復與職場霸凌，還被調去綠島，引起熱議。

▲▼台東一名帥警遭指控於勤務時間從事私人活動並浮報加班費，遭地檢署函送偵辦 。（圖／擷取自Threads）

林員從警5年，因外型俊俏、熱愛健身，時常在社群平台分享健身成果與帥氣自拍，有數萬名粉絲關注，但他所屬的台東分局，內部調查發現，林員疑似多次於勤務時間出入健身房，還涉嫌浮報加班時數、領取不實加班費，將他依偽造文書與詐欺罪函送台東地檢署偵辦，並發布新聞。

林員不滿分局作法，昨日深夜再度在社群發文，貼出一張律師事務所擬定的聲明函與八塊腹肌自拍照，寫道：「當基層警察已經很辛苦了，還被長官這樣搞，真的雷到」，他除了感謝網友的關心，也希望大家幫忙轉發，「讓更多人知道，台東這麼好的地方還會有這種事情(職場霸凌)發生」。

律師函指出，林自民國109年9月分發至台東縣警察局台東分局擔任基層警員以來，「兢兢業業、行事清明，絕無違法之事」。他強調，雖遭分局督察組以「浮報加班費」為由函送，但自己「從未於加班時段外出從事與職務無關的私人事務，更無藉此浮報加班費」。林員解釋，自己確曾於「非加班之待命時段」外出，但均經主管許可，並未擅離職守，「更無如新聞所述有偽造文書等情」。

▲▼台東一名帥警遭指控於勤務時間從事私人活動並浮報加班費，遭地檢署函送偵辦 。（圖／擷取自Threads）

他更在聲明中指控整件事疑似涉及單位內部報私仇，「台東分局督察組疑似因不滿本人曾於113年間針對該組違法行政處分（申誡乙次）提起復審，經公務人員保障及培訓委員會撤銷後，多次刻意將「非加班之待命時段外出」包裝為「加班外出」，混淆兩者視聽，無以珍貴之司法資源,報私仇之嫌」。

最後他還強調，台東分局雖一再刻意以「函送」、「臨時動(如臨時通知他兩天後調派綠島)等方式「排除異己」，但是自己以擔任警察為榮，絕不會因此退縮，更要以此捍衛基層員警的權益」。

10/23 全台詐欺最新數據

