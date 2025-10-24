阿兵哥行車糾紛毆人！打到刑警小隊長還弄壞4萬眼鏡　白目下場曝

▲台中一名廖姓軍人遇到行車糾紛動手毆人，被打的駕駛竟然是第一警分局偵查隊趙姓小隊長。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

住在台中一名廖姓職業軍人與時任第一警分局偵查隊小隊長趙男，日前發生行車糾紛，廖男竟然當街徒手攻擊趙男，遭處拘役50日。趙姓小隊長提出包含4萬2500元的眼鏡費用，總計60萬元民事求償。法院近日判賠6萬餘元，全案可上訴。

檢警查，廖男2023年駕車行經北屯區松竹路時，與趙男發生行車糾紛，廖男下車後，要求趙男將車窗搖下，隨後出拳毆打趙男左臉，導致趙男眼睛、臉部挫傷，眼鏡損毀。

廖男否認有毆打趙男，反而稱趙男對自己咆哮，可能是推擋車門時，趙男自行撞到車門；趙男稱，廖男靠近後，詢問對方「想怎麼樣？」結果廖男就揮拳攻擊，妻子有拿手機錄影，但沒錄到攻擊畫面。

法院認為，廖男說詞前後不同，有可疑之處，加上勘驗趙男車上行車紀錄器，可見廖男有靠近趙男車輛行為，趙男下車後，還有拿起眼鏡端詳，並有傷勢照片、眼鏡損毀照片、驗傷證明書等，足以補強證述，趙男所述應為真。中院以傷害罪處廖男拘役50日，可易科罰金。

民事求償部分，趙男主張廖男施暴後逃逸、態度惡劣，造成精神上極大傷害，請求廖男賠償醫療費1170元、眼鏡費用4萬2500元以及55萬6330元精神慰撫金，合計60萬元。

中院判斷，本案經刑事庭判處拘役確定，趙男主張廖男故意不法侵害為真。其中眼鏡費用4萬2500元，雖趙男有提出事發前於眼鏡公司刷卡紀錄，但消費紀錄為衝突時間前，難認定兩者有何因果關係、證據關聯性，難以准許。

再審酌，趙男擔任第一警分局偵查隊小隊長、月入8萬元，廖男為職業軍人、月入9萬元，兩造身分以及財產狀況，精神慰撫金以6萬元適當，加上醫療費用1170元，合計判處廖男應賠償趙男6萬1170元，可上訴。