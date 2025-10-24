　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

阿兵哥行車糾紛毆人！打到刑警小隊長還弄壞4萬眼鏡　白目下場曝

▲▼第一分局,台中,第一警分局,警察,一分局。（圖／記者許權毅拍攝）

▲台中一名廖姓軍人遇到行車糾紛動手毆人，被打的駕駛竟然是第一警分局偵查隊趙姓小隊長。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

住在台中一名廖姓職業軍人與時任第一警分局偵查隊小隊長趙男，日前發生行車糾紛，廖男竟然當街徒手攻擊趙男，遭處拘役50日。趙姓小隊長提出包含4萬2500元的眼鏡費用，總計60萬元民事求償。法院近日判賠6萬餘元，全案可上訴。

檢警查，廖男2023年駕車行經北屯區松竹路時，與趙男發生行車糾紛，廖男下車後，要求趙男將車窗搖下，隨後出拳毆打趙男左臉，導致趙男眼睛、臉部挫傷，眼鏡損毀。

廖男否認有毆打趙男，反而稱趙男對自己咆哮，可能是推擋車門時，趙男自行撞到車門；趙男稱，廖男靠近後，詢問對方「想怎麼樣？」結果廖男就揮拳攻擊，妻子有拿手機錄影，但沒錄到攻擊畫面。

法院認為，廖男說詞前後不同，有可疑之處，加上勘驗趙男車上行車紀錄器，可見廖男有靠近趙男車輛行為，趙男下車後，還有拿起眼鏡端詳，並有傷勢照片、眼鏡損毀照片、驗傷證明書等，足以補強證述，趙男所述應為真。中院以傷害罪處廖男拘役50日，可易科罰金。

民事求償部分，趙男主張廖男施暴後逃逸、態度惡劣，造成精神上極大傷害，請求廖男賠償醫療費1170元、眼鏡費用4萬2500元以及55萬6330元精神慰撫金，合計60萬元。

中院判斷，本案經刑事庭判處拘役確定，趙男主張廖男故意不法侵害為真。其中眼鏡費用4萬2500元，雖趙男有提出事發前於眼鏡公司刷卡紀錄，但消費紀錄為衝突時間前，難認定兩者有何因果關係、證據關聯性，難以准許。

再審酌，趙男擔任第一警分局偵查隊小隊長、月入8萬元，廖男為職業軍人、月入9萬元，兩造身分以及財產狀況，精神慰撫金以6萬元適當，加上醫療費用1170元，合計判處廖男應賠償趙男6萬1170元，可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 6999 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美駐日大使館旁濺血！男持雙刀狂砍　警員當場受傷
「不再養豬了」非洲豬瘟害破產豬農超慘　兒回工地當板模工
遭桃園客運司機狂毆！　高中生現況曝
「30歲應有300萬存款」富邦女神慘遭炎上！　委屈還原始末
國旅住宿被爆「要自帶大浴巾」　觀光署：一次性備品才不提供
收紅包讓遺體插隊「挑吉時火化」!　殯葬所員工慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「不再養豬了」非洲豬瘟害破產豬農超慘　兒回工地當板模工

阿兵哥行車糾紛毆人！打到刑警小隊長還弄壞4萬眼鏡　白目下場曝

被桃園客運司機狂毆！學生現況曝　鼻梁受傷免開刀請假靜養中

按摩師和客人聊天！不爽同事嗆「你閉嘴」　養生館秒變擂台

溪州天圓宮傳竊案竊！壯賊2天拜摸走3面金牌　下手前先拜關公

才爆非洲豬瘟！馬祖北竿沙灘驚見海漂豬屍　採樣清消急焚燬

精實立體救災訓練　高市特搜隊攜手空勤總隊強化協同救援

收紅包讓遺體插隊「挑吉時火化」3年收賄50萬　殯葬所員工慘了

按摩回答「之前有這次沒有」　男客挨罰1500元提告仍慘輸

15藝人閃兵連環爆！最高檢出手：情節重大者從嚴從速偵辦

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

暖心瞬間！女駕駛見小貓受困馬路　立刻停車抱走救回一命

普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

桃園客運監視畫面曝光

被拍牽手各務孝太！宋宋鬆口關係　Yuri笑：40歲之後才可以認愛

「不再養豬了」非洲豬瘟害破產豬農超慘　兒回工地當板模工

阿兵哥行車糾紛毆人！打到刑警小隊長還弄壞4萬眼鏡　白目下場曝

被桃園客運司機狂毆！學生現況曝　鼻梁受傷免開刀請假靜養中

按摩師和客人聊天！不爽同事嗆「你閉嘴」　養生館秒變擂台

溪州天圓宮傳竊案竊！壯賊2天拜摸走3面金牌　下手前先拜關公

才爆非洲豬瘟！馬祖北竿沙灘驚見海漂豬屍　採樣清消急焚燬

精實立體救災訓練　高市特搜隊攜手空勤總隊強化協同救援

收紅包讓遺體插隊「挑吉時火化」3年收賄50萬　殯葬所員工慘了

按摩回答「之前有這次沒有」　男客挨罰1500元提告仍慘輸

15藝人閃兵連環爆！最高檢出手：情節重大者從嚴從速偵辦

快訊／美駐日大使館旁濺血！男持雙刀狂砍　警員當場受傷

外媒曝「宇宙橘」變色原因：千萬不用擔心會遇到

淡化美韓貿易分歧！李在明APEC前遞橄欖枝：歡迎川普「締造和平」

「不再養豬了」非洲豬瘟害破產豬農超慘　兒回工地當板模工

陸「偽娘網紅」羅大美被害案宣判　兇手搶劫殺人數罪併罰判死刑

雙11電商大戰！Coupang酷澎狂撒品牌獨家優惠　WOW 會員「不限金額免運」成亮點

BLACKPINK沸騰高雄　旅宿業直指台中觀光罩門

林凡唱《犀利人妻》主題曲掀回憶殺！　後台遇「瑞凡、薇恩」當眾搶人

阿兵哥行車糾紛毆人！打到刑警小隊長還弄壞4萬眼鏡　白目下場曝

慢性腎臟病「初期5大徵兆」　醫示警：出現症狀已中晚期

【喝茫暴走哥】一拳砸爛超商冰櫃玻璃！ 店員崩潰：根本攔不住

社會熱門新聞

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！

台中法官不倫已婚女法助遭自家人認證！

律師批桃客司機流氓！籲家長告到底

女子停車場塞錢　被抓包竟扯：主管要來拿

台中商辦大樓男墜22樓慘死

桃園工廠惡火奪2命！網拍夫妻葬身火海

台中傳食物中毒！13人吃完午餐上吐下瀉

差點進高雄市場！疑非洲豬瘟豬肉遭攔截

桃客「劉姓司機」曾罵乘客犯賤　法官判無罪

15藝人閃兵連環爆！最高檢出手：情節重大者從嚴從速偵辦

即／27歲女11樓墜落社區中庭　全身重創送醫不治

更多熱門

相關新聞

台中爆非洲豬瘟　陳其邁建議停用廚餘餵豬

台中爆非洲豬瘟　陳其邁建議停用廚餘餵豬

台中養豬場檢出非洲豬瘟，感染源仍待釐清。高雄市長陳其邁今（24）日表示，現階段不應預設任何前提，將各個可能感染源找出來，否則其他地方也可能受感染，由於廚餘來源複雜，他建議，未來全面停用廚餘餵豬，以保護養豬產業。

追28頭豬隻流向！農業部次長：不是問題豬

追28頭豬隻流向！農業部次長：不是問題豬

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！

台中爆非洲豬瘟！　盧秀燕現身駁神隱

台中爆非洲豬瘟！　盧秀燕現身駁神隱

台中傳食物中毒！13人吃完午餐上吐下瀉

台中傳食物中毒！13人吃完午餐上吐下瀉

關鍵字：

台中軍人行車糾紛偵查隊小隊長眼鏡警察

讀者迴響

熱門新聞

遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

韓國遊客「掃光賣場不起眼1物」！妹子看傻了

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

抖音美女網紅癌逝　袁小小享年38歲

賭博案又多1人！NBA急發聲明

同住1年沒發現屍體！男殺女友藏陽台7年

更多

最夯影音

更多
還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面