青年提案地方響應、中央採納！　台南打造「青年審議民主」新模式

▲台南市「青年審議成果交流會議」於永華市政中心登場，青年團隊向市府提出政策建言。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升青年參與公共事務、落實審議民主精神，台南市政府今年獲教育部青年發展署補助辦理「2025年台南青年審議民主行動計畫」，並於23日下午在永華市政中心舉行「南青審議成果交流會議」，共有5組青年團隊發表提案成果，並與市府14個局處現場對話交流。

市府指出，相關建議將彙整提報中央，形成「青年發聲、地方回應、中央採納」的政策合作新模式。

代表黃偉哲市長出席的副市長趙卿惠致詞指出，審議民主的核心在於理性討論與共識形成，讓不同背景的青年能在平等對話中被聽見，也讓政策更具包容性與公共性。本次成果不僅促成跨局處協作，也象徵青年政策將從地方延伸至中央層級，展現公民參與由下而上的力量。

此次共有研考會、農業局、觀旅局、文化局、經發局、原民會、教育局、工務局、都發局、交通局等14個市府機關參與回應。青年團隊關注議題橫跨農村活化、街區再生、人本交通、原民文化保護到城鄉均衡發展，各局處逐一回應並提出後續合作方向。

農業局肯定左鎮青年提出的「農遊新藍圖」，表示未來將結合左鎮農會與休閒農業區推動食農體驗，打造永續農村。針對新化老街與商圈發展，經發局認為青年凝聚居民與商家共識，是永續商圈的重要基礎，將持續輔導；文化局則回應北區鎮北坊街區再生，指出2024年已完成歷史街道工程，未來將兼顧保存與活化，形塑城市新風貌。

在原住民族傳統智慧創作保護部分，原民會提到現行制度已逐步推動，未來將納入平埔族群文化；另面對南鐵地下化後交通規劃，交通局、工務局與都發局皆表示將朝綠色運具、自行車道與友善步行環境前進，並鼓勵青年共同倡議人本交通。



研考會主委王效文表示，市府未來將持續建構青年公共參與平台，讓青年從旁觀者成為政策共同設計者，讓青年創意成為推動城市前進的力量。