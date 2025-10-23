矯正機關技藝成果齊聚台南　2025年聯合展售會登場

▲2025年法務部矯正機關聯合展示(售)會於大台南會展中心開幕，吸引民眾參觀。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年法務部矯正機關教化藝文及技訓作業聯合展示（售）會，23日在大台南會展中心隆重開幕，展期至10月25日止，本次由法務部矯正署主辦，活動場地鄰近高鐵台南站，交通便利，吸引許多民眾到場參觀支持，成為全國矯正機關技藝成果的年度盛事舞台。

法務部長鄭銘謙表示，這項展售會自2006年舉辦至今，已延續近20年，為矯正署最具代表性的年度活動之一。今年共有全國51所矯正機關參與，展示收容人透過技藝訓練與藝文課程所創作的成果，「不只是作品，更是人生轉化的見證，展現矯正教育與職能培訓結合的溫度。」

現場展出超過200件工藝成品，包括木作、雕刻、金工、編織、繪畫等多元作品，細緻度不亞於市售工藝水準；另設有49個矯正機關自營作業攤位，販售麵包、木製家具、手工藝品與地方特色商品，以親民價格提供民眾選購，攤位前人潮不斷。活動區內亦規劃矯正署近年推動的政策及亮點措施展示，讓社會更加了解矯正系統在教化、技訓及復歸輔導方面的努力。

矯正署長林憲銘在開幕典禮最後指出，希望透過這次活動，讓民眾看見收容人努力向善、重新建立自信的歷程，「社會理解與支持，是他們得以順利復歸的最後一塊拼圖。」他也呼籲外界給予更多包容與肯定，共同打造更具復原力與善意的社會。