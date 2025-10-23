無人機也學會救溺！　台南打造溺者影像資料庫訓練AI辨識系統

▲消防局於四鯤鯓古運河水域實地進行模擬溺者影像收集作業。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升無人機執行水域搜救任務時的辨識效率與準確度，台南市消防局於四鯤鯓古運河展開AI溺者辨識模組影像建置作業，動員多名飛手及搜救人員實地扮演溺者，模擬各式姿態與水域條件，建構大量影像資料庫，作為訓練無人機AI系統的重要基礎。

台南市消防局表示，此舉有助無人機於第一時間在空拍影像中標定溺者位置，爭取黃金救援秒數。

此次拍攝作業模擬多元真實情境，搜救人員穿著不同顏色衣物、以仰漂、俯沉等姿勢漂浮水面，並在晴天、陰影、水波反射等變化光源下拍攝。多架無人機從正射、斜角、低空至高空等不同空域進行拍攝，完整捕捉人體在水面下的形體、波紋與光影特徵，打造最貼近實務的「溺者影像資料庫」。

市長黃偉哲表示，台南積極朝智慧城市邁進，導入AI科技強化防救災能量是必然趨勢。未來市府將持續蒐集更多水域環境與季節條件下的影像數據，持續優化AI辨識模型，打造更精準、更快速的智慧搜救系統，守護市民生命安全。

消防局長李明峯指出，無人機在水域搜救中扮演愈來愈重要角色，過去依賴人工判讀空拍畫面，不僅耗時，也容易受水色、陽光與波光干擾。此次透過大規模影像採集，AI模組將能自動比對影像特徵，迅速標定疑似溺者位置回傳地面指揮，強化搜救決策效能。他也特別感謝同均動能股份有限公司與群運環保股份有限公司協助本次拍攝作業順利完成。