　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川習會下週登場！　川普點名「芬太尼」列首要議題

▲▼美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平2019年於大阪G20見面。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與習近平預計30日在南韓APEC峰會場邊會晤。圖為2人於2019年大阪G20見面。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）將於本週末啟程展開亞洲行，行程將橫跨馬來西亞、日本與南韓，並於30日在韓國與中國國家主席習近平舉行備受矚目的「川習會」。白宮表示，芬太尼走私問題將是此次會談的首要議題，川普也信心喊話，預期會有「非常好的結果，大家都會感到滿意」。

芬太尼議題「排第一」

川普在白宮受訪時指出，他與習近平會面時的第一個問題，就是要談芬太尼（Fentanyl）。他強調，美國因中國未能有效控制芬太尼前驅化學品出口，而加徵20%關稅，「這是數十億美元的金額」。川普說，這項稅率自11月起將進一步提高，使對中總關稅達157%。

他也直言，「我們不想這樣做，因為對他們而言是無法持續的，他們撐不下去」。川普認為，這些措施是巨大懲罰，而北京應該會想有所行動，「我會把芬太尼問題放在清單的最前面，因為這關乎美國人的生命」。

華府長期指控北京縱容芬太尼原料外流，是美國藥物過量死亡的主因之一；北京則反駁，指美方利用芬太尼議題對中政治施壓。

川普將展開任內首場亞洲行

白宮23日證實，川普將於24日晚間出發，展開他重返白宮後的首次亞洲行。此行除出席亞太經濟合作會議（APEC）相關活動外，將於30日與習近平在韓國進行雙邊會談。這也是川普第二任期以來首度與習近平面對面會晤，外界普遍認為，這場「川習會」將成為美中關係走向的重要分水嶺。

根據白宮公布的行程，川普將先於26日會晤馬來西亞總理安華，並出席東協（ASEAN）領袖工作晚宴；27日飛抵東京，預定28日與日本新任首相高市早苗會面；29日則前往南韓，除與總統李在明舉行會談外，也將在APEC峰會期間向企業領袖發表主題演說，隨後參加美國與APEC領袖工作晚宴。

強硬貿易立場下仍釋出善意

近來美中貿易緊張再度升溫，北京10月擴大稀土出口限制後，川普曾揚言報復性關稅，但他近幾日態度轉趨樂觀，認為雙方有望達成協議，「我認為我們會有非常好的結果，大家都會感到滿意。」

外媒指出，川普的這番表態，與其幕後經貿團隊的強硬基調形成鮮明對比。據了解，美方貿易代表與財政首長已先行抵達亞洲，為確保這場「第二任期首場川習會」順利登場進行最後準備。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黃仁勳親自致電！　川普暫緩國民兵進駐舊金山
律師嗆桃園客運司機「追打高中生」是流氓行為　呼籲家長告到底
拍寫真集了！　日正妹「昔拍內衣廣告」被退學
普發1萬元「5種領取方式」　何時拿錢一次看
勞發署又出包！科長「深夜加班」定位在摩鐵　密切多位女下屬
詭異女停車場「偷在車底塞錢」　被車主抓包竟扯：主管要來拿
Andy：就是張家寧在攻擊我　揭「張家群組」腹黑計畫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

黃仁勳親自致電！　川普暫緩國民兵進駐舊金山

川普赦免幣安創辦人趙長鵬　批拜登「發動不必要戰爭」

川習會下週登場！　川普點名「芬太尼」列首要議題

實測影片爆紅　iPhone貼膠帶「擋鏡頭」照樣解鎖Face ID

拍寫真集了！　日正妹「昔拍內衣廣告」被退學

白宮：川普「亞洲行」明出發　30日韓國川習會

美股收紅144點　台積電ADR漲0.64％

普丁嗆美國：絕不低頭屈服！　將強烈回應長程飛彈攻擊

快訊／白宮發言人：川習會10/30將在南韓登場

羅浮宮才被盜損失31億　法國又有博物館遭人破門偷走1790年金銀幣

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

暖心瞬間！女駕駛見小貓受困馬路　立刻停車抱走救回一命

普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

桃園客運監視畫面曝光

新莊槍擊案

黃仁勳親自致電！　川普暫緩國民兵進駐舊金山

川普赦免幣安創辦人趙長鵬　批拜登「發動不必要戰爭」

川習會下週登場！　川普點名「芬太尼」列首要議題

實測影片爆紅　iPhone貼膠帶「擋鏡頭」照樣解鎖Face ID

拍寫真集了！　日正妹「昔拍內衣廣告」被退學

白宮：川普「亞洲行」明出發　30日韓國川習會

美股收紅144點　台積電ADR漲0.64％

普丁嗆美國：絕不低頭屈服！　將強烈回應長程飛彈攻擊

快訊／白宮發言人：川習會10/30將在南韓登場

羅浮宮才被盜損失31億　法國又有博物館遭人破門偷走1790年金銀幣

《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救！憂鬱1年：窮到只剩面子

最強女土開自曝帶兵術　買賣土地靠《紅樓夢》

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

下半年4大焦點聯名！NB 1906L變最時髦樂福鞋、村上隆18K金手機殼超閃

10月24日星座運勢／金牛相親成功　雙子股票獲利

5分鐘拿下千坪地！　家庭主婦靠「軟實力」變身最強土開

黃仁勳親自致電！　川普暫緩國民兵進駐舊金山

桃園高中生被司機追打！　姑姑「替侄子發聲」要詹江村道歉

堰塞湖溢流「退休教授失聯」滿月　妻嘆：科學人卻被推入鬼門關

川普赦免幣安創辦人趙長鵬　批拜登「發動不必要戰爭」

【客運內畫面曝】司機懷疑逃票狂飆罵！挨嗆怒追下車揍學生

國際熱門新聞

同住1年沒發現屍體！男殺女友藏陽台7年

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

川普赦免幣安創辦人趙長鵬　BNB大漲7%

川普10/30將在南韓會晤習近平

普丁：絕不向美國低頭屈服

羅浮宮才被盜　法國又有博物館遭竊

拍寫真集了！　日正妹「昔拍內衣廣告」被退學

KK園區677人連夜逃泰國　秒被攔截

鬥雞攻擊「飼主下體」奪命

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

台灣、日本都落榜！2026必訪旅遊城市揭曉

美股收紅144點　台積電ADR漲0.64％

數千隻「粉紅膠狀生物」沖上海灘！

白宮：川普「亞洲行」明出發　30日韓國川習會

更多熱門

相關新聞

白宮：川普「亞洲行」明出發　30日韓國川習會

白宮：川普「亞洲行」明出發　30日韓國川習會

白宮今天宣布，美國總統川普（Donald Trump）將於明晚啟程展開亞洲訪問行程，行程涵蓋馬來西亞、日本和韓國。他此行重點包括出席亞太經合組織（APEC）相關活動，以及與中國國家主席習近平進行面對面會談。這是川普重返白宮後首次造訪亞洲，也是他第二任期內首次與習近平會面。全球對川習會高度關注，尤其是在美中貿易和地緣政治緊張局勢下。

川普10/30將在南韓會晤習近平

川普10/30將在南韓會晤習近平

川普赦免幣安創辦人趙長鵬　BNB大漲7%

川普赦免幣安創辦人趙長鵬　BNB大漲7%

川金會登場？　李在明坦言「機會不大」

川金會登場？　李在明坦言「機會不大」

川普好失望！　最新策略「聯中制俄」

川普好失望！　最新策略「聯中制俄」

關鍵字：

川普習近平南韓APEC芬太尼北美要聞川習會

讀者迴響

熱門新聞

遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

同住1年沒發現屍體！男殺女友藏陽台7年

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

普發現金11／5預登記　採身分證尾數分流

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

台中法官不倫已婚女法助遭自家人認證！

Andy控家寧「聯手知名男星抹黑」　怒掀恐怖內幕

賭博案又多1人！NBA急發聲明

黑道大哥監獄被抓包私會辣妹「攝護腺保養」

桃園工廠惡火奪2命！網拍夫妻葬身火海

桃園客運司機「不信投18元」他乖乖下車　同學幫嗆被暴揍

小S全家包場大安區餐廳！

更多

最夯影音

更多
還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面