川習會下週登場！　川普點名「芬太尼」列首要議題

▲川普與習近平預計30日在南韓APEC峰會場邊會晤。圖為2人於2019年大阪G20見面。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）將於本週末啟程展開亞洲行，行程將橫跨馬來西亞、日本與南韓，並於30日在韓國與中國國家主席習近平舉行備受矚目的「川習會」。白宮表示，芬太尼走私問題將是此次會談的首要議題，川普也信心喊話，預期會有「非常好的結果，大家都會感到滿意」。

芬太尼議題「排第一」

川普在白宮受訪時指出，他與習近平會面時的第一個問題，就是要談芬太尼（Fentanyl）。他強調，美國因中國未能有效控制芬太尼前驅化學品出口，而加徵20%關稅，「這是數十億美元的金額」。川普說，這項稅率自11月起將進一步提高，使對中總關稅達157%。

他也直言，「我們不想這樣做，因為對他們而言是無法持續的，他們撐不下去」。川普認為，這些措施是巨大懲罰，而北京應該會想有所行動，「我會把芬太尼問題放在清單的最前面，因為這關乎美國人的生命」。

華府長期指控北京縱容芬太尼原料外流，是美國藥物過量死亡的主因之一；北京則反駁，指美方利用芬太尼議題對中政治施壓。

川普將展開任內首場亞洲行

白宮23日證實，川普將於24日晚間出發，展開他重返白宮後的首次亞洲行。此行除出席亞太經濟合作會議（APEC）相關活動外，將於30日與習近平在韓國進行雙邊會談。這也是川普第二任期以來首度與習近平面對面會晤，外界普遍認為，這場「川習會」將成為美中關係走向的重要分水嶺。

根據白宮公布的行程，川普將先於26日會晤馬來西亞總理安華，並出席東協（ASEAN）領袖工作晚宴；27日飛抵東京，預定28日與日本新任首相高市早苗會面；29日則前往南韓，除與總統李在明舉行會談外，也將在APEC峰會期間向企業領袖發表主題演說，隨後參加美國與APEC領袖工作晚宴。

強硬貿易立場下仍釋出善意

近來美中貿易緊張再度升溫，北京10月擴大稀土出口限制後，川普曾揚言報復性關稅，但他近幾日態度轉趨樂觀，認為雙方有望達成協議，「我認為我們會有非常好的結果，大家都會感到滿意。」

外媒指出，川普的這番表態，與其幕後經貿團隊的強硬基調形成鮮明對比。據了解，美方貿易代表與財政首長已先行抵達亞洲，為確保這場「第二任期首場川習會」順利登場進行最後準備。