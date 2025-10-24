白宮：川普「亞洲行」明出發　30日韓國川習會

▲白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

白宮今天宣布，美國總統川普（Donald Trump）將於明晚啟程展開亞洲訪問行程，行程涵蓋馬來西亞、日本和韓國。他此行重點包括出席亞太經合組織（APEC）相關活動，以及與中國國家主席習近平進行面對面會談。這是川普重返白宮後首次造訪亞洲，也是他第二任期內首次與習近平會面。全球對川習會高度關注，尤其是在美中貿易和地緣政治緊張局勢下。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在今天的記者會中透露，川普首先將飛往馬來西亞，預計與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）進行雙邊會談，並出席東協峰會（ASEAN）領袖晚宴。接著，他將於27日抵達日本，與新任首相高市早苗展開交流。此後，川普將訪問韓國，除了與韓國總統李在明會晤，還計劃在APEC CEO峰會上發表演講。

川普在韓國期間，將於30日與習近平舉行雙邊會談。外媒報導，川普稍早曾表示，他將與習近平討論台灣議題，但對於是否會涉及貿易讓步，他並未正面回應。此外，川普還計劃在會談中涉及俄烏戰爭、中國購買俄國石油，以及稀土出口等敏感議題。他希望解決稀土出口爭端，並促使北京恢復大量採購美國農產品。

值得注意的是，川普近日曾揚言限制向中國輸出軟體技術，包括筆記型電腦和航空設備等，作為對北京政策的反制措施。路透社報導，美方正醞釀相關計劃，反映出美中在科技領域的競爭加劇。川普的此次亞洲行及川習會，或將對國際局勢帶來深遠影響。