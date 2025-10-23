　
國際

川金會登場？　李在明坦言「機會不大」但樂見並積極支持

▲▼南韓總統李在明。（圖／路透）

▲ 李在明坦言，川金在APEC峰會期間會晤可能性不大。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓總統李在明23日接受CNN專訪時透露，美國總統川普在本次亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間與北韓領導人金正恩會面機率並不大，但若兩人真的「閃電會晤」，南韓對此十分樂見，也將積極協助。

根據《韓聯社》，這場在龍山總統府錄製的專訪中，李在明強調，「我認為川普總統希望實現世界和平，這也是我邀請川普總統扮演『和平締造者』的原因。」

針對川金會可能性，李在明表示，「美國與北韓領導人突然碰面是好事。」雖然目前可能性很小，他認為川普可能為了朝鮮半島和平，試圖與金正恩對話。

李在明也隔空向金正恩喊話，「與對方見面進行對話，將成為解決眾多問題的第一個起點」，間接敦促北韓與美國對話。

至於韓美貿易合作，李在明坦言，目前雙方協商過程中存在意見分歧，需要「相當多的時間與努力進行調整」，但相信「最終將達成充分可接受的合理結果，因為我們是盟友，都具備常識和理性。」

李在明也談及韓中關係，「儘管雙方理念與政府體制不同，也不能因此排除中國。」他坦承因與美國的重要同盟關係，使得對中關係「多少有些棘手」，但強調國際關係無法簡單劃分敵友，「這是非常複雜的問題。」

10/21 全台詐欺最新數據

