對普丁好失望！川普止戰下一步　轉向習近平「聯中制俄」

▲川普近期加大施壓俄羅斯，希望結束烏克蘭戰爭。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普宣布取消「雙普會」之後，又對俄羅斯2大石油公司祭出嚴厲制裁。外媒分析，隨著他對普丁日益失望，似乎已將外交斡旋的希望轉向北京，期待中國國家主席習近平協助結束烏克蘭戰爭。

川普21日宣布取消會晤普丁，理由是目前的外交努力沒有取得進展，而且時機不適合，他「不想開一場白費力氣的會議」。隔日，川普又宣布制裁俄羅斯石油公司（Rosneft）和盧克石油公司（Lukoil），因為普丁在和談過程中表現「不夠誠實坦率」，試圖藉此斬斷莫斯科的戰爭資金來源。

《法新社》等外媒報導，川普過去數月一直沒有祭出新制裁，希望能夠說服普丁實現和平，卻對俄羅斯總統日益失望。79歲的美國總統顯然已經耗盡耐心，距離上周與普丁通話僅僅6天就變臉。

▲川普如今似乎尋求習近平協助，施壓普丁結束戰爭。（圖／達志影像／美聯社）

川普22日在白宮橢圓形辦公室受訪時說，「我每次跟普丁對話都很順利，但後續總是毫無進展。」他希望針對2大俄羅斯石油巨頭的嚴厲制裁只是暫時性的，「我們希望戰爭能夠獲得解決。」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）接受《福斯新聞》採訪時也透露，8月阿拉斯加「雙普會」時，「川普總統意識到事情沒有進展就離開了。雖然有幕後談判，但我相信總統對談判進展感到失望。」

如今，川普似乎轉而尋求北京協助。他向媒體透露，下周在南韓與習近平會晤時，「肯定」會討論如何結束烏俄戰爭。川普形容習近平是「一個大國的強大領導人」，能夠對普丁產生巨大影響力。而且習近平對烏克蘭戰爭的想法已經轉變，現在願意討論如何結束這場衝突。

川普制裁2大石油公司！ 俄公布核演習畫面「普丁坐鎮主持」

川普有信心！預期與習近平「達成所有協議」 黃豆、核武都能搞定