狼師性侵10多位女童還潛逃中國被逮回　監察院要查了

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

曾在台中、台南數間國小擔任過導師的尚志剛，私下竟是一名狼師，對班上10多名女學童性侵、猥褻，在2020年被揭露後，僅2名被害人在追訴期，最高法院判處有期徒刑8年6月定讞。監察院今（23日）表示，國小狼師尚志剛猥褻性侵十多名女童，地方政府教育局涉未全面清查，台南地檢涉未掌握尚志剛潛逃出境，監察委員葉大華、王美玉申請自動調查。

人本基金會曾介入調查此案，基金會2022年公布的資料中提到，一名被害女學生在事發後20餘年突然私訊「國小六年級時，老師請我幫他打手槍、撫摸我胸部，跟新聞是同一個嗎？尚OO，導師」、「都找安靜乖乖的女同學下手」基金會於2022年7月間，在多位民代陪同下召開記者會，踢爆尚姓男子擔任國小教師時的惡行，由於尚男已經退休，基金會也首度直接公開尚男的全名，希望有更多的被害人出面指認，以免尚男的惡行過了刑法的追訴期而不能追究。

最後在尚男曾經任教過的多個學校全面普查，以及台南地檢署鍥而不捨的追查下，找到10多名被害的女學生，檢方因此將尚提起公訴，但尚男這時竟已潛逃大陸，而且他退休19年來，領走政府上千萬元的退休金，檢方發布通緝。透過兩岸司法互助管道，尚男於2023年被解送回台，接受司法制裁。由於檢方起訴的犯罪事實中，有不少犯行因為刑法的追訴期而不能追究。最後判處有期徒刑8年6月定讞。

據訴，狼師尚志剛任職臺中市、臺南市多所國小期間，涉猥褻、性侵十多名女童，並於2004年退休。其惡行於2020年才被揭發，部分案件卻因逾刑事追訴期，未能追究刑責；監察院指出，另因尚志剛曾開設家教班、補習班，是否尚有其他受害學生，仍待清查，監察委員葉大華、王美玉為瞭解實情，申請自動調查。

監察委員另指出，尚志剛於檢方偵查期間逃亡，檢方卻於起訴後始知悉，亦涉有違失。究本案始末經過、受害學生規模及主管機關調查處理情形為何？現行法令對於教師經調查性侵害及性騷擾行為屬實，得否剝奪、追繳退休金？檢方偵查過程有無違失？均有深入瞭解必要。