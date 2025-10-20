　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

光電申設亂象叢生、黑道恐嚇外資　監院調查報告揭7大問題籲政院處理

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

監察院今（20日）表示，財政及經濟委員會、司法及獄政委員會聯席會議審議通過監察委員紀惠容、田秋堇、范巽綠有關「太陽光電申設相關疑義」案調查報告，建議行政院應強化協調與防範不法。能源轉型為我國重要政策，對綠能發展亦訂有目標，但調查發現，太陽光電推動面臨申設制度變動、行政程序透明度不足等，不僅影響投資信心，更衍生不法勢力介入風險。行政院允應督導有關機關確實檢討，以符合行政程序法意旨；法務部應研議有效查緝對策，遏止妨害綠能產業發展不法情事，以健全投資環境與維護社會公信力。

報告指出，第一，綠電發展攸關產業出口競爭力，但推動不符預期。行政院規劃民國114年達成再生能源占比20％及光電發電量20GW（百萬瓩）目標，但截至113年底，太陽光電實際設置量僅達14.28GW，推動進程延宕。光電推動面臨機關間協調不足、審查程序繁瑣不夠透明、審查標準不一，以及土地取得困難等多重因素，導致大型案場開發期程冗長，部分外資母公司已評估調降我國投資評級。行政院應強化綠能相關機關間之協調與整合，落實行政一體性。

第二，光電發展面臨不法勢力干擾，法務部應強化查緝對策。報導指出，有外資業者因開發案遭黑道恐嚇而退出台灣市場，經調查委員詢問法務部及所屬調查局，法務部已就110年至113年間各地地檢署偵辦妨害綠能案件共71案、起訴114人，分析涉及貪瀆、地方勢力介入及勒索等不法行為。但因光電設施投資金額龐大，加上程序不夠透明，易引起地方勢力覬覦。就此，法務部應研議有效查緝對策以防範不法。

第三，光電申設審查標準不一，行政院應督導明確化審查規範。光電案場開發從中央至地方涉及多階段行政程序，期程冗長，法規繁複。業者往往於前期已投入大量資金進行土地承租與整合，卻可能因審查標準不一、法規變動等因素而遭駁回，導致投資不確定風險上升。行政院應督同經濟部及農業部，明確化審查標準，並於法規修正時設合理過渡期，以符行政程序法所揭示「信賴保護」及「維護法安定性與政策可預測性」等意旨。

第四，應有完整能源發展與國土利用規劃。調查發現，地面型光電所需用地每年新增面積約全國農地千分之二，屢受「與農爭地」批評，然糧食安全與農業人口老化、勞動力不足、農地閒置或違規使用等多重因素亦有相關。行政院應督同內政部、農業部及經濟部，整體檢視能源發展與國土利用規劃，兼顧糧食安全與能源轉型目標。

第五，漁電共生未達預期，應檢討根本原因。漁電共生規劃至114年裝置容量4.4GW，截至113年底僅達997.2MW，進度約23％，審計部台南市審計處函報監察院，查核台南市112年漁電共生案場，通過率不到一成。座談時業者亦反映，目前多以電費收益補貼養殖經營，若無光電收益，漁民普遍缺乏經營意願；若強制光電業者從事養殖，則學習曲線長。漁電共生政策立意良善，亦有相當成功案例，經濟部應檢討漁電共生推動落後原因，農業部則應檢討養殖產量不如預期原因，研擬具體改善措施，營造有利發展環境。

第六，光電產業發展風險。監委發現，我國光電案場開發，多由土地開發業者主導，同時承攬案場施工、電業執照申設等，然部分業者缺乏足夠技術能力與資金，貿然採「以小博大」策略，後續難以支撐，於取得電業執照後旋即出售股權以賺取多數利益，引發各種亂象及訾議。經濟部宜檢視並研擬改善合理申設資格與審核措施，確保產業健全發展並降低潛在風險。

第七，光電回饋金制度應明確與透明化，確保公益性運用。調查報告指出，光電回饋金包括農地變更回饋金（農變回饋金）與電力開發協助金（電協金），但實際回饋至案場所在地的比例偏低。另，業者為爭取地方支持而提供額外捐款，易形成灰色地帶，遭不法分子藉機勒索。行政院應督同經濟部與農業部，研訂明確回饋金分配原則與運用範疇，優先用於在地弱勢照顧、公共設施改善，以及農業與綠能協同發展等公益性用途。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台商傳奇「鎢鋼大王」廖萬隆猝逝　震驚業界
快訊／豪雨狂炸！宜蘭明預測風雨達標　晚間8點前宣布是否停班課
快訊／4縣市紅色警戒！　雨下到明晚
快訊／台灣大賽G3先發投手出爐
北北基累積雨量上看1千毫米　有積淹水或山崩風險
旅宿禁令再擴大！礦泉水也管制　綠委反對一刀切：成本轉嫁消費者
加熱菸一天就下架　衛福部「沒看包裝」僅審查健康風險

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不怕被貼標籤！鄭麗文喊赴中見習近平　綠：注意身分、勿傷台灣主權

旅宿禁令再擴大！礦泉水也管制　綠委反對一刀切：成本轉嫁消費者

光電申設亂象叢生、黑道恐嚇外資　監院調查報告揭7大問題籲政院處理

揭京華城取消20％爭議容獎「打假球」　許淑華批北市府擺爛演戲

高院法官解除監控讓鍾文智跑了！　遭監察院彈劾

輝達北士科期限將至　藍議員籲北市府強硬：讓新壽將「兩頭空」

新北重新堤外道明0時起封閉　部分水門周邊紅黃線今晚7時起可停車

快訊／豪雨狂炸！　北市「這5區」17時起部分開放紅黃線停車

誰洩漏張榮興魚翅宴照？黃國昌喊告發　自曝新聞出來前就收到檢舉

摸頭黃健豪！鄭麗文拜會展團結　藍黨團「120元便當」高規格接待

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」

萌娃盯監視器突喊阿公在那　已經當天使還回來看寶貝孫

不怕被貼標籤！鄭麗文喊赴中見習近平　綠：注意身分、勿傷台灣主權

旅宿禁令再擴大！礦泉水也管制　綠委反對一刀切：成本轉嫁消費者

光電申設亂象叢生、黑道恐嚇外資　監院調查報告揭7大問題籲政院處理

揭京華城取消20％爭議容獎「打假球」　許淑華批北市府擺爛演戲

高院法官解除監控讓鍾文智跑了！　遭監察院彈劾

輝達北士科期限將至　藍議員籲北市府強硬：讓新壽將「兩頭空」

新北重新堤外道明0時起封閉　部分水門周邊紅黃線今晚7時起可停車

快訊／豪雨狂炸！　北市「這5區」17時起部分開放紅黃線停車

誰洩漏張榮興魚翅宴照？黃國昌喊告發　自曝新聞出來前就收到檢舉

摸頭黃健豪！鄭麗文拜會展團結　藍黨團「120元便當」高規格接待

Google把世界裝進Gemini！AI與地圖融合開啟「智慧空間時代」

贈品太狂！ITF台北國際旅展　網友曬戰利品掀熱議

快訊／豪雨狂炸！宜蘭明預測風雨達標　晚間8點前宣布是否停班課

台商傳奇「鎢鋼大王」廖萬隆猝逝　震驚業界

30歲正妹「賣卡通煎餅」日賺超4000元　顧客：排5hr買捨不得吃

辛叡恩看到金多美「眼淚自動掉下來」　殺青走不出：人物還在體內

C羅未婚妻狂敗鱷魚皮包　開箱愛馬仕「天花板」柏金包

高空露天溫泉遠眺山海！隔壁就是JR大分站商場　住一晚2500有找

年化分配率破5%！00985B首次季配0.048元　11／5除息

租約到期店收掉！妹子吐槽「在找藉口吧」　網酸爆：當房東吃素？

桃園機場託運「邊境牧羊犬」破籠出逃　停機坪狂奔超驚險嚇壞民眾

政治熱門新聞

館長承諾：無論藍白誰當總統　我只要當立委、接標案全家死光

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

北市「這5區」17時起部分開放紅黃線停車

快訊／新壽想直接與輝達談　李四川：不可能

鄭麗文稱將訪陸會見習近平　笑「怕被貼標籤就別出來混」

中共介入藍營選舉要「拉下賴清德」　總統府：盼以國家利益優先

海軍局長「有機會騙就要騙」　下屬怕出事自保手段曝

民進黨給鄭麗文2期盼1提醒　國民黨超嗆回3字

北市水門17時起管制只出不進！　21時開始拖吊

幕後／綠營審慎看待鄭麗文當選　最大收穫「國民黨承認中共介選」

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

快訊／李四川：還有PlanC跟PlanD給輝達選擇

趙少康要鄭麗文千萬別扯後腿！　提醒「選民在台灣不在大陸」

旅宿禁令再擴大！礦泉水也管制　綠委反對一刀切：成本轉嫁消費者

更多熱門

相關新聞

高院法官解除監控讓鍾文智跑了！　遭監察院彈劾

高院法官解除監控讓鍾文智跑了！　遭監察院彈劾

高院法官邱忠義、陳勇松因解除「鮑魚大亨」鍾文智的科技監控，導致鍾文智在判刑定讞前逃亡。監察院今（20日）表示，陳勇松辦理鍾文智強制處分案件時，違反辦案程序及職務規定，情節重大，監察院9日通過監察委員林郁容、葉宜津、高涌誠委員所提彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

人物／鄭麗文政治生涯首勝　第一個民進黨出身的國民黨主席

人物／鄭麗文政治生涯首勝　第一個民進黨出身的國民黨主席

燕子口堰塞湖水量約260萬噸　張惇涵曝下一步：機具進壩頂進行降挖

燕子口堰塞湖水量約260萬噸　張惇涵曝下一步：機具進壩頂進行降挖

藍委控監院「5分鐘開7會編134.9萬餐費」　監察院還原時序：深感遺憾

藍委控監院「5分鐘開7會編134.9萬餐費」　監察院還原時序：深感遺憾

文化資產局前局長將13台公家平板電腦轉送親友　監察院2度彈劾

文化資產局前局長將13台公家平板電腦轉送親友　監察院2度彈劾

關鍵字：

監察院光電行政院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／6縣市雨量達停班課標準　北北基桃入列

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

快訊／明天5縣市達停班課標準　最新雨量預測出爐

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

不是小S！金鐘獎收視出爐「兩天最高點落在她出場」　

快訊／氣象署12:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

男星結婚11年還很旺「上節目求助降低性慾」

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面