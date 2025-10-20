光電申設亂象叢生、黑道恐嚇外資　監院調查報告揭7大問題籲政院處理

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

監察院今（20日）表示，財政及經濟委員會、司法及獄政委員會聯席會議審議通過監察委員紀惠容、田秋堇、范巽綠有關「太陽光電申設相關疑義」案調查報告，建議行政院應強化協調與防範不法。能源轉型為我國重要政策，對綠能發展亦訂有目標，但調查發現，太陽光電推動面臨申設制度變動、行政程序透明度不足等，不僅影響投資信心，更衍生不法勢力介入風險。行政院允應督導有關機關確實檢討，以符合行政程序法意旨；法務部應研議有效查緝對策，遏止妨害綠能產業發展不法情事，以健全投資環境與維護社會公信力。

報告指出，第一，綠電發展攸關產業出口競爭力，但推動不符預期。行政院規劃民國114年達成再生能源占比20％及光電發電量20GW（百萬瓩）目標，但截至113年底，太陽光電實際設置量僅達14.28GW，推動進程延宕。光電推動面臨機關間協調不足、審查程序繁瑣不夠透明、審查標準不一，以及土地取得困難等多重因素，導致大型案場開發期程冗長，部分外資母公司已評估調降我國投資評級。行政院應強化綠能相關機關間之協調與整合，落實行政一體性。

第二，光電發展面臨不法勢力干擾，法務部應強化查緝對策。報導指出，有外資業者因開發案遭黑道恐嚇而退出台灣市場，經調查委員詢問法務部及所屬調查局，法務部已就110年至113年間各地地檢署偵辦妨害綠能案件共71案、起訴114人，分析涉及貪瀆、地方勢力介入及勒索等不法行為。但因光電設施投資金額龐大，加上程序不夠透明，易引起地方勢力覬覦。就此，法務部應研議有效查緝對策以防範不法。

第三，光電申設審查標準不一，行政院應督導明確化審查規範。光電案場開發從中央至地方涉及多階段行政程序，期程冗長，法規繁複。業者往往於前期已投入大量資金進行土地承租與整合，卻可能因審查標準不一、法規變動等因素而遭駁回，導致投資不確定風險上升。行政院應督同經濟部及農業部，明確化審查標準，並於法規修正時設合理過渡期，以符行政程序法所揭示「信賴保護」及「維護法安定性與政策可預測性」等意旨。

第四，應有完整能源發展與國土利用規劃。調查發現，地面型光電所需用地每年新增面積約全國農地千分之二，屢受「與農爭地」批評，然糧食安全與農業人口老化、勞動力不足、農地閒置或違規使用等多重因素亦有相關。行政院應督同內政部、農業部及經濟部，整體檢視能源發展與國土利用規劃，兼顧糧食安全與能源轉型目標。

第五，漁電共生未達預期，應檢討根本原因。漁電共生規劃至114年裝置容量4.4GW，截至113年底僅達997.2MW，進度約23％，審計部台南市審計處函報監察院，查核台南市112年漁電共生案場，通過率不到一成。座談時業者亦反映，目前多以電費收益補貼養殖經營，若無光電收益，漁民普遍缺乏經營意願；若強制光電業者從事養殖，則學習曲線長。漁電共生政策立意良善，亦有相當成功案例，經濟部應檢討漁電共生推動落後原因，農業部則應檢討養殖產量不如預期原因，研擬具體改善措施，營造有利發展環境。

第六，光電產業發展風險。監委發現，我國光電案場開發，多由土地開發業者主導，同時承攬案場施工、電業執照申設等，然部分業者缺乏足夠技術能力與資金，貿然採「以小博大」策略，後續難以支撐，於取得電業執照後旋即出售股權以賺取多數利益，引發各種亂象及訾議。經濟部宜檢視並研擬改善合理申設資格與審核措施，確保產業健全發展並降低潛在風險。

第七，光電回饋金制度應明確與透明化，確保公益性運用。調查報告指出，光電回饋金包括農地變更回饋金（農變回饋金）與電力開發協助金（電協金），但實際回饋至案場所在地的比例偏低。另，業者為爭取地方支持而提供額外捐款，易形成灰色地帶，遭不法分子藉機勒索。行政院應督同經濟部與農業部，研訂明確回饋金分配原則與運用範疇，優先用於在地弱勢照顧、公共設施改善，以及農業與綠能協同發展等公益性用途。