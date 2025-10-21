狼醫鄭文芳押解返台！下藥欲性侵3女棄保潛逃　17:30開羈押庭

▲台大醫院婦產科前主任醫師鄭文芳涉性侵3女，棄保潛逃在加拿大落網，今（21日）被押解抵台。（圖／翻攝洪鈞培文教基金會YouTube）

記者黃哲民／台北報導

台大醫院婦產科前主任醫師鄭文芳，被控性侵3位金融業女業務員，涉犯加重強制性交未遂等罪嫌，鄭今年（2025年）棄保潛逃加拿大，被台北地院裁定沒入40萬元保證金並通緝，警方日前順利逮人，今（21日）晨押解鄭搭機返台歸案，北院訂於今天傍晚5點30分開庭，調查是否羈押。

鄭文芳是國內婦癌權威，擁有醫學博士學位，曾獲中華民國癌症醫學會傑出研究獎、中央研究院年輕學者研究著作獎，前年（2023年）3月間，1位藥廠女業務員告他涉嫌酒後乘機性交，檢方調查後認為證據不足，去年（2024年）初不起訴處分。

隨即有3位金融業女業務員向立委陳情，並提告以及開記者會，指稱2020年、2021年間，分別被鄭文芳以請教金融商品為由，約到居酒屋聚餐，女方喝完紅酒頭暈無力，其中1人當場奮力抵抗鄭男侵犯，另2人醒來各在台大實驗室或飯店房間，台大醫院卻無視多人投訴，放任鄭男為非作歹。

台北地檢署去年4月指揮警方搜索鄭文芳住處與辦公室，鄭訊後交保40萬元，否認酒後性侵或下藥迷姦，辯稱看到女方喝完酒很累，所以協助就近找地方休息，但檢方認定鄭男在酒裡摻入不明藥劑，企圖趁3女昏迷時侵犯，幸好女方及時清醒抗拒未得逞。

檢方去年11月起訴鄭男涉犯加重強制性交未遂、加重強制猥褻未遂等罪嫌，北院今年3月25日開庭，鄭男沒出現也沒請假、拘提無著，為丈夫具保的鄭妻找人也撲空，北院今年6月9日裁定沒入40萬元保證金，並發布通緝。

監察院2023年調查鄭男被藥廠女業務員指控事件，促請台大醫院檢討改善未積極查處與落實防治等缺失，台大醫院同年底不續聘鄭男，對於鄭男畏罪棄保潛逃行為，時任台大醫院院長吳明賢公開痛批鄭無論身為醫師或老師，都做了最壞示範、是「醫界之恥」。

警方獲報查出鄭文芳逃亡加拿大的落腳地，透過當地執法機關協助，本月（10月）中旬順利逮人，交由我國警方於今晨押解鄭男搭機抵台，移送北院歸案，承審法官將於傍晚5點30分開庭，調查是否羈押。