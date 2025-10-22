女老師人行道散步「被凸起樹根絆倒」　7年後獲賠2億多元





▲女在人行道跌倒，獲賠750萬美元。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名女老師走在路上時，腳被人行道上凸起的樹根絆倒，導致她臉部朝下直接撞到地面，嚴重的撞擊導致手腕、手肘和鼻骨骨折，嘴唇還因為斷裂牙齒留下傷口，在與市政府長達多年的訴訟後，如今獲得750萬美元（約台幣2億多元）賠償金。

身為特殊教育老師的古羅拉(Justine Gurrola)，2018年2月25日與姪子在加州惠蒂爾市(Whittier)人行道上散步時突然被凸起物絆倒，當時她雖然試圖用手臂撐住自己，然而臉還是直接摔在人行道上。

California teacher wins $7.5 million in settlement over fall on sidewalk https://t.co/RcmBBuEfUB — Mercury News (@mercnews) October 21, 2025

事件除了讓古羅拉身上多處受傷、骨折，腦部掃描還顯示，左前頭皮下方有出血，對她造成了輕度創傷性腦損傷，事發7年後，腦損傷造成她額葉與顳葉萎縮，導致執行能力、情緒控制和記憶力喪失，同時膝蓋還需要接受2次手術。

古羅拉的律師表示，市政府多年來一直忽視「樹根造成人行道損壞」情況，直到事故發生才建立人行道檢查系統，「市政府未能履行最基本的職責，也就是保護市民的安全，並且更關心樹而不是民眾」。

本案近來判決結果出爐，陪審團裁定市政府對古羅拉的事故有責任，認為市政府在維護公共人行道方面的確有疏忽。市政府最後同意向古羅拉提供750萬美元賠償金。