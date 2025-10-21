　
政治焦點

政治獻金報告　民進黨結餘最多、白營短絀4625萬「人事費是藍營5倍」

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

監察院今（21日）公布113年度政黨政治獻金會計報告書，民進黨去年政治獻金收入新台幣1.16億元、支出6968萬元，合計結餘為4691萬3293元；國民黨收入8901萬、支出7537萬，結餘1363萬元。民眾黨收入4260萬、支出為9175萬，短絀4625萬。

根據藍綠白政黨政治獻金會計報告書，特別的是，相較前一年總統大選年，政治獻金收入相對減少，僅綠營不減反增，而選舉過後，藍綠兩黨選擇樽節支出，花費僅去年一半，民眾黨反而多花2千多萬，光是人事支出5916萬，就高達綠營2倍、藍營5倍。

根據監察院公布資料，民進黨113年收入為新台幣1億1659萬3939元，包含個人捐贈收入9433萬5429元、營利事業捐贈收入1815萬3300元等；支出為6968萬646元，包含選務費用1440萬8467元，人事費用支出2623萬1036元、業務費支出2590萬2191元等。總計結餘為4691萬3293元。

國民黨收入合計8901萬5327元，包含個人捐贈收入7395萬6736元、營利事業捐贈收入1409萬20元等；支出7537萬5661元，包含選務費用支出340萬2480元、捐贈其推薦之公職候選人競選費用支出1010萬、人事費用支出1439萬4308元、業務費支出4484萬2689元等。總計結餘為1363萬9666元。

民眾黨113年收入為4260萬6712元，包含個人捐贈收入3267萬7319元，營利事業捐贈收入294萬9157元，匿名捐贈676萬953元等；支出為9175萬796元，包含人事費用支出5916萬3804元，業務費用支出2318萬3784元等，選務費用支出520萬、雜支309萬8359元。總計結餘為負的4625萬3002元。

項目 民進黨 國民黨 民眾黨
年度收入 1億1659萬3939元 8901萬5327元 4260萬6712元
個人捐贈收入 9433萬5429元 7395萬6736元 3267萬7319元
營利事業捐贈收入 1815萬3300元 1409萬20元 294萬9157元
匿名捐贈收入 N/A N/A 676萬953元
支出 6968萬646元 7537萬5661元 9175萬796元
選務費用支出 1440萬8467元 340萬2480元 520萬元
捐贈公職候選人競選費用支出 N/A 1010萬元 N/A
人事費用支出 2623萬1036元 1439萬4308元 5916萬3804元
業務費支出 2590萬2191元 4484萬2689元 2318萬3784元
雜支 N/A N/A 309萬8359元
結餘 4691萬3293元 1363萬9666元 -4625萬3002元
10/19 全台詐欺最新數據

政治獻金報告　民進黨結餘最多、白營短絀4625萬「人事費是藍營5倍」
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

政治獻金監察院民進黨收支報告書國民黨民眾黨

