日25歲女出面控父性侵4年「靈魂脫落」　鬼父被判8年

日本富山縣一名女子福山里帆，去年以真名公開召開記者會，披露自己多年遭父親大門廣治性侵的痛苦經歷，引發社會高度關注。這起案件歷經近一年審理後，法院最終判處大門廣治有期徒刑8年。

福山里帆表示，父親從2016年她讀國中二年級時開始性侵，首次是在父親叫她到臥室按摩時強行發生性行為，並要求她「不要告訴媽媽」。父親的性虐待行為持續到她高中二年級，期間約8次。福山里帆坦言，當時曾苦苦哀求父親停止，卻遭到無視，長期遭受身心創傷，甚至感到人生失去了希望。

2024年3月12日，福山里帆勇敢召開記者會，訴說自己的遭遇，並呼籲社會給予性侵受害者更多支持。她在法庭上表示，父親的行為讓她感到「靈魂脫落」，希望能加重父親的刑責。婦科醫師也出庭作證，指出福山里帆的情況罕見且嚴重，身心均受到重創。

案件於2024年12月16日正式開庭審理。大門廣治在法庭上承認與女兒發生性行為，但辯稱並非強暴，甚至聲稱女兒「並非無法反抗」，試圖推卸責任。然而，富山地方法院審判長本月21日裁定，被害人供述可信，並痛批大門廣治「滿足自身性慾的卑劣、惡劣慣犯行為」，判決其有期徒刑8年。

判決後，福山里帆表示，社會終於認同了她的努力，希望自己的經歷能鼓勵其他沉默受害者勇敢發聲，「成為無法出聲者的光芒」。

