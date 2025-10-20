英國共諜案未歇　國會考慮比照歐洲「緊縮中國人通行」

▲英國下議院考慮收緊中國公民進入國會大廈的通行規範。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

英國國會的共諜疑雲尚未平息，如今又傳出下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）考慮收緊中國公民進入國會大廈的通行規範，以防止北京藉機從事間諜或滲透活動。

根據《每日電訊報》（Daily Telegraph）19日報導，霍伊爾正評估效法歐洲議會（European Parliament）的制度，限制中國人士進入國會範圍。他已與歐洲議會議長討論可能的具體措施。

歐洲議會早在今年3月就曾因調查貪腐案，禁止代表中國電信巨擘華為公司從事遊說活動的人士進入議會大樓。事實上，自2023年起，歐洲議會已對中國官員實施進入限制，不過相關禁令在近期已解除。

英國方面，早於2021年9月，因北京對關注新疆人權議題的議員實施制裁，英國國會便宣布禁止中國駐英大使進入國會大廈。此外，《每日電訊報》指出，下議院在2010年代後期曾拒絕核發約30名中國籍記者的通行證，理由是擔心中國情報人員假借媒體身分進入國會。

這波爭議再度引發外界關注，起因於英國2023年爆發的共諜案。當時國會議員幕僚凱希（Chris Cash）與在中國任教的貝瑞（Chris Berry）遭逮捕，兩人於2024年4月被控涉嫌為北京提供有損英國國家利益的資訊。然而，檢方卻在今年9月突然撤銷起訴，引起政壇譁然。霍伊爾對案件無法進入審判程序多次表達不滿。

凱希曾與多名對中強硬的議員合作，其中包括保守黨籍的克恩斯（Alicia Kearns）與圖根哈特（Tom Tugendhat），兩人皆以「親台、反中」立場著稱。圖根哈特曾在2021年遭北京制裁，翌年進入政府出任主責安全事務的內政副大臣，直至2024年工黨重新執政。

值得注意的是，雖然霍伊爾擬針對中國公民實施更嚴規範，但共諜案中的兩名嫌疑人實際上皆為英國公民。

目前英國國會仍是議員舉辦邀請制座談會與閉門會議的重要場域，經常有旅英中港異議人士參與。一旦新規正式上路，是否將影響這些團體的遊說與倡議活動，仍有待觀察。