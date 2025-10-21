婦癌名醫涉性侵棄保40萬逃出國　今遣返回台歸案法官裁定羈押

▲台大醫院婦產科前主任醫師鄭文芳涉犯性侵案棄保逃亡加拿大，今（21日）返台歸案被法官裁定羈押。（圖／翻攝洪鈞培文教基金會YouTube）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

台大醫院婦產科前主任醫師鄭文芳涉犯性侵案，被起訴後棄保40萬元潛逃加拿大至少7個月，今（21日）被押解回台移送台北地院歸案，法官晚間6點多開庭調查後，當庭裁定羈押鄭男。據悉，鄭男辯稱每年固定赴加拿大探望家人，卻因被通緝並註銷護照，才滯留不歸。

▼婦癌名醫鄭文芳上囚車送看守所羈押。（圖／記者劉昌松攝）

鄭男日前在加拿大落網，今晨由刑事局派人押解搭機抵台，做完筆錄後，委由台北市南港警分局解送北院歸案，法官今晚6點出頭開庭調查是否羈押。鄭男聲稱交保時沒被限制出境，所以今年照慣例去加拿大探望家人。

鄭男聲稱今年7月被台灣的朋友告知自己被通緝，接著他發現護照已被註銷，想回台受阻，須先申請旅行簽證，但加拿大移民管理當局7月底就找到他調查，因此被留置一段時間，原訂今年9月可成行回台又出現變數，最後被當地執法機關交給我方刑事局遣返回台。

法官認為鄭男語多保留，不認罪且已有逃亡事實，庭訊約40分鐘，當庭裁定鄭男羈押但沒禁見，隨即於晚間7點多押上囚車送往看守所。

鄭文芳是國內婦癌權威，擁有醫學博士學位，曾獲中華民國癌症醫學會傑出研究獎、中央研究院年輕學者研究著作獎，前年（2023年）3月間，1位藥廠女業務員告他涉嫌酒後乘機性交，檢方調查後認為證據不足，去年（2024年）初不起訴處分。

▲婦癌名醫鄭文芳（左）涉犯性侵案，棄保40萬元逃亡加拿大被通緝，今（21日）被遣返回台移送台北地院歸案，法官當庭裁定羈押。（圖／記者劉昌松攝）

隨即有3位金融業女業務員向立委陳情，並提告開記者會，指稱2020年、2021年間，分別被鄭文芳以請教金融商品為由，約到居酒屋聚餐，女方喝完紅酒頭暈無力，其中1人當場奮力抵抗鄭男侵犯，另2人醒來各在台大實驗室或飯店房間，台大醫院卻無視多人投訴，放任鄭男為非作歹。

台北地檢署去年4月指揮警方搜索鄭文芳住處與辦公室，鄭訊後交保40萬元，否認酒後性侵或下藥迷姦，辯稱看到女方喝完酒很累，所以協助就近找地方休息，但檢方認定鄭男在酒裡摻入不明藥劑，企圖趁3女昏迷時侵犯，幸好女方及時清醒抗拒未得逞。

檢方去年11月起訴鄭男涉犯加重強制性交未遂、加重強制猥褻未遂等罪嫌，北院今年3月25日開庭，鄭男沒出現也沒請假、拘提無著，為丈夫具保的鄭妻也說找不到人，北院今年6月9日裁定沒入40萬元保證金，並發布通緝。

監察院2023年調查鄭男被藥廠女業務員指控事件，促請台大醫院檢討改善未積極查處與落實防治等缺失，台大醫院同年底不續聘鄭男，對於鄭男畏罪棄保潛逃行為，時任台大醫院院長吳明賢公開痛批鄭無論身為醫師或老師，都做了最壞示範、是「醫界之恥」。