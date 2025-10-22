英國派兵以色列　協助美方監控加薩局勢

▲加薩市區空拍照。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國政府應美國要求，已派遣一名高階軍官及少數軍事人員前往以色列，協助國際社會監控加薩（Gaza）地區的停火協議。這項行動由英國國防大臣希利（John Healey）於本週宣布，距離新任外交大臣庫柏（Yvette Cooper）才剛表示「英方沒有派兵計畫」不到一週。

英軍少將出任副指揮官 與美方共同監控停火

根據《天空新聞》報導，希利指出，英軍少將將擔任美方指揮官的副手，參與「民事—軍事協調中心」（CMCC）的運作。該中心由美方主導，預計還將有來自埃及、卡達、土耳其與阿拉伯聯合大公國的部隊共同參與；這項協調機制是為落實美國總統川普（Donald Trump）所促成的以哈停火協議，為長期和平帶來契機。

希利強調，英國具備豐富的專業與監測經驗，願意貢獻相關技能，「我們不會主導行動，但一定會盡責參與」。他同時證實，英方已派出一位優秀的兩星級將領進入民軍指揮體系，擔任副指揮官，並率領一支具備戰略規劃能力的小型英軍團隊。

不進入加薩 與美軍協同作業

根據英國國防部聲明，英方人員不會進入加薩地區，美國也僅派遣最多200名士兵駐以色列境內，雙方都將在當地支援停火監控及戰後穩定規劃。

英國國防部發言人表示，少數英國規劃軍官已加入由美國主導的民軍協調中心，以確保英方能融入美方的戰後穩定計畫，「英國將持續與國際夥伴合作，支持加薩停火，尋找最能促進和平的角色」。

川普促成停火 國際仍憂局勢不穩

據了解，美國中央司令部正主導一項行動，協助人道援助、後勤及安全支援進入加薩。這項任務在川普於10月10日促成哈瑪斯（Hamas）與以色列停火後啟動，目的是監控停火落實，並協助加薩逐步過渡至平民政府。

不過，《紐約時報》報導指出，部分國家對於參與「國際穩定部隊」仍持保留態度，擔心在哈瑪斯仍維持武裝的情況下派兵進駐恐生風險。

以哈互控違約 停火協議再受考驗

英軍抵達以色列之際，停火協議持續面臨挑戰。以色列與哈瑪斯互相指控對方違反協議條款，以軍更在週末短暫恢復空襲，稱部隊遭受攻擊；而哈瑪斯管理的加薩衛生部門則通報，過去24小時已有超過50人死亡。