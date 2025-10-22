女牙醫沒去上班神秘失蹤5天　「拔智齒病人」路上巧遇奇蹟救了她

▲失蹤女牙醫被警方找到。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國喬治亞州一名女牙醫上周突然失蹤，警察發現她的手機放置在家中，然而錢包與車卻消失，後來發現車子被遺棄在停車場，十分擔心她的安危，沒想到近來傳出，她在一間購物中心前意外被前病人發現而獲救。

科布郡(Cobb)警方表示，52歲女牙醫利特(Melanie Nadler Litt)因為無故沒有到牙醫診所上班，14日被通報失蹤。警方接獲報案前往住所檢查，在屋內找到利特手機，然而人與車子卻不見蹤影。

警方隨即對案件展開調查，雖然沒有發現凶殺案跡象，卻一直無法掌握到利特任何行蹤，直到19日下午有民眾報案，在一間購物中心前看到利特，最後確認利特已被安全找到。

報案男子羅伯森(Billy Robertson)表示，當時他在購物中心外認出利特是他多年前曾看診過的牙醫，「我當時有個奇怪的感覺，覺得應該要和她搭話，所以我上前問她，『嘿，你是牙醫嗎？還記得我嗎？你多年前曾拔掉我的智齒』」。

羅伯森後來發現利特形跡可疑，趕緊幫忙打電話報案，讓警方成功找到利特，並取消失蹤警報，他表示，「這真的是百萬分之一的機率，我想我只是很擅長認人，並且剛好出現在那裡」。

網路上流傳，警方找到利特時，她身邊有一名已婚男子，同樣也被通報失蹤。警方對外表示，利特現在人十分安全，但為了保護對方隱私，不會對外進一步透露相關細節。