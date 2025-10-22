　
地方 地方焦點

非洲豬瘟疫情爆發　嘉義縣府啟動2000萬防疫計畫

▲▼ 嘉義縣啟動全面防疫應變機制 防堵非洲豬瘟疫情擴散 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣啟動全面防疫應變機制 ，防堵非洲豬瘟疫情擴散 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台中市22日爆發首例非洲豬瘟（ASF）疑似案例，嘉義縣政府迅速召開非洲豬瘟災害應變中心會議，並立即啟動全面防疫措施。嘉義縣「超前部署」，已建構完善的防疫體系，並投入逾2,000萬元設立防疫物資儲備中心，確保能在疫情爆發時迅速調配資源。目前，防疫物資儲備中心已全面運作，將與中央政府及養豬業者緊密合作，全力防範疫情蔓延，保障豬隻健康與民生安全。

▲▼ 嘉義縣啟動全面防疫應變機制 防堵非洲豬瘟疫情擴散 。（圖／嘉義縣政府提供）

中央流行疫情指揮中心已公告豬隻禁宰、禁運5日，並「全面禁止」使用廚餘（包括動植物下腳料）餵養豬隻，同時對運輸車輛與肉品市場進行全面消毒，展開全國範圍內的豬隻防疫調查，積極防堵疫情蔓延。

▲▼ 嘉義縣啟動全面防疫應變機制 防堵非洲豬瘟疫情擴散 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府與轄內234戶養豬戶（總計32萬8千頭豬隻）達成共識，並採取以下防疫措施：
1. 強化生物安全防範：全面加強養豬場的門禁管理，嚴格管控所有進出人員與車輛，確保生物安全。
2. 落實即時通報：養豬戶如發現豬隻異常死亡，應「立即」向嘉義縣家畜疾病防治所報告，撥打24小時防疫專線 05-3620025 或 0920-299202，以便及時處置。
3. 加強區域消毒：持續監控疫情狀況，並加強高風險區域的消毒防疫工作，防範疫情擴散。
4. 物資即時到位：養豬戶如有防疫消毒物資需求，可向嘉義縣家畜疾病防治所申請支援，確保防疫物資充足。
5. 全面完成疫情調查與現場勘查：已全面完成對234家養豬場的疫情調查，以及高風險場域的現場勘查，確保防疫措施落實到位。

▲▼ 嘉義縣啟動全面防疫應變機制 防堵非洲豬瘟疫情擴散 。（圖／嘉義縣政府提供）

為強化源頭防疫，嘉義縣政府近年已投入超過2,000萬元建設「動物防疫防護網」，有效提升防疫能力。這筆經費已用於購置6輛專業防疫與消毒車輛，補充防疫物資，並建設動物防疫物資儲備中心，確保在疫情爆發時能迅速調配資源、應對突發狀況。面對此次疫情，嘉義縣政府的「超前部署」迅速啟動，展現出高度的應變效率與防疫能力。

家畜所提醒，非洲豬瘟為台灣甲類動物傳染病，豬隻急性型致死率高達100%，且無疫苗可預防，對產業威脅極大。同時也強調，非洲豬瘟「不是人畜共通傳染病」，只會傳染豬隻，請民眾無須恐慌。

縣府將持續配合中央政策滾動式檢討防疫措施，同時籲請民眾嚴正以待，共同守護台灣豬產業。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

相關新聞

即／非洲豬瘟爆發　中檢分案調查

即／非洲豬瘟爆發　中檢分案調查

台中市梧棲區一間養豬場爆發非洲豬瘟，造成117頭豬隻死亡，撲殺195頭豬隻。中檢今日傍晚發出新聞稿指出，該案是重大公共衛生與動物防疫事件，今日與中市府食安處研商後，決定剪報分案，指派檢察官康存孝積極調查。

忙著打鼓？　綠委轟非洲豬瘟台中推拖拉釀大禍

忙著打鼓？　綠委轟非洲豬瘟台中推拖拉釀大禍

食藥署：用「病、斃死豬肉」最重可罰2億

食藥署：用「病、斃死豬肉」最重可罰2億

非洲豬瘟入侵警戒升　雲縣調整校園營養午餐

非洲豬瘟入侵警戒升　雲縣調整校園營養午餐

非洲豬瘟多可怕？專家嘆：你不是豬你不懂

非洲豬瘟多可怕？專家嘆：你不是豬你不懂

