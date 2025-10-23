　
地方 地方焦點

台中爆非洲豬瘟「病毒哪來」？　養豬場餵家庭、小吃店廚餘

▲▼台中養豬場傳出感染非洲豬瘟，市府連夜撲殺195隻豬。（記者／台中市政府提供，下同）

▲台中梧棲養豬場傳出感染非洲豬瘟。（圖／台中市政府提供）

記者許力方／綜合報導

台中養豬場發生疑似非洲豬瘟案例，農業部決議全國禁運禁宰5天，並全面禁止使用廚餘。由於案發地為「一貫式廚餘再利用養豬場」，目前台中市共有37家廚餘養豬業者，農業部認為最有可能的傳播途徑是豬肉製品非法境外傳入，經廚餘系統回收、進入養豬場成為飼料，台中環保局指出，廚餘是由清潔隊供應。

台中農業局長張敬昌指出，該廚餘養豬場飼養規模約300頭豬隻。動保處於10月20日前往現場採檢，並送交台北獸醫研究所檢驗，並於21日晚間通知檢體呈現陽性反應，農業部隨即建議市府成立緊急處理小組，共已撲殺195頭豬隻、運往合法掩埋場，同時加強監控全市168豬場、約8萬頭豬隻。

▲▼台中市通報疑似非洲豬瘟案例，今天已經完成豬隻撲殺。（圖／農業部提供）

▲農業部決議全國禁運禁宰5天防疫。（圖／農業部提供）

環保局長陳宏益說明，台中每年熟廚餘量約3萬5千公噸，為防範非洲豬瘟疫情擴散，市府將比照4年前防疫作法，暫停廚餘養豬，並改採掩埋場「暫置貯留(堆肥)」方式處理。目前台中共有37家廚餘養豬再利用業者，飼養豬隻最大量3萬5592頭，環保局將協助業者處理。

廚餘是否為病毒來源？台中農業局長指出，非洲豬瘟病毒在攝氏37度可以存活好幾個禮拜，在冷藏、冷凍甚至能存活半年以上「非常頑強」；非洲豬瘟染病因素、傳播媒介種類很多，由於後續2項檢驗程序時間較長，最終結果仍待中央確認，待疫調結果出爐前，最好不要揣測病毒來源。

至於廚餘來源，陳宏益說，是梧棲區清潔隊收來的廚餘，主要供應給該養豬場，但環保局不清楚養豬場是否有添加其他飼料。業者表示，廚餘是跟環保局收購而來，包含一般家庭廚餘、小吃攤的餐飲廚餘。

▼養豬場豬隻已經撲殺清空。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中梧棲爆發非洲豬瘟，事發養豬場豬隻已經撲殺清空。（圖／記者許權毅攝）

台中爆非洲豬瘟「病毒哪來」？　養豬場餵家庭、小吃店廚餘

台中爆非洲豬瘟「病毒哪來」？　養豬場餵家庭、小吃店廚餘

消費熱潮點燃全城！台中購物節送百萬現金＋好宅一戶

消費熱潮點燃全城！台中購物節送百萬現金＋好宅一戶

「2025台中購物節」即將熱力登場。台中市政府今（22）日舉辦啟動記者會，市長盧秀燕宣布活動將於10月24日正式開跑，為期兩個月的年度購物盛典。盧秀燕指出，台中購物節已是「台中最具代表性的城市品牌」，結合現金獎、豪宅抽獎與多元國際合作，成功打造兼具地方活力與全球視野的城市節慶。

全國禁用餵豬　環境部：廚餘不再進豬場

全國禁用餵豬　環境部：廚餘不再進豬場

非洲豬瘟來源成謎　專家：核酸序列與越南重組病毒株相似

非洲豬瘟來源成謎　專家：核酸序列與越南重組病毒株相似

印刷廠違建電梯害死員工！董座30萬交保

印刷廠違建電梯害死員工！董座30萬交保

桃市全力防堵非洲豬瘟疫情蔓延　築起10道防線

桃市全力防堵非洲豬瘟疫情蔓延　築起10道防線

養豬場台中梧棲非洲豬瘟環保局廚餘

