生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全國禁用餵豬「廚餘交清潔隊」　環境部曝廚餘去向

▲▼台中養豬場傳出感染非洲豬瘟，市府連夜撲殺195隻豬。（記者／台中市政府提供，下同）

▲台中養豬場傳出感染非洲豬瘟，市府連夜撲殺195隻豬。（圖／台中市政府提供）

記者許力方／台北報導

台中死亡豬隻驗出非洲豬瘟病毒，政府祭出禁運禁宰等防疫作為，農業部也隨即下令，全面禁止餵養豬隻廚餘，由環境部協調各縣市環保單位收取。環境部指出，已督促各縣市環保局將廚餘運送至指定地點，並優先採行肥料化及能源化再利用方式，確保廚餘不再進入養豬場。

台中一家養豬場的斃死豬檢出非洲豬瘟陽性反應，已經撲殺195頭豬隻，農業部今天拍板，斃死豬在台中焚化爐就地處理，並立即啟動全國豬隻禁運禁宰5天防疫，同時也禁止使用廚餘，由環境部協調。

▲▼台中梧棲爆發非洲豬瘟，事發養豬場豬隻已經撲殺清空。（圖／記者許權毅攝）

▲事發養豬場已經清空。（圖／記者許權毅攝）

環境部表示，配合農業部禁用廚餘防疫措施，啟動全國廚餘應變處理作為，已督促各縣市政府依地方特性，因地制宜擬定廚餘清運計畫，協助原廚餘養豬場清運對象，如學校、機關、軍方、矯正機構及事業等，由環保局招標委託將廚餘運送至環保局指定地點，確保廚餘不再進入養豬場。

環境部表示，廚餘禁止養豬之後，將優先採行肥料化及能源化再利用方式，轉化為有機肥料及再生能源，輔以焚化或掩埋等安全去化方式，確保廚餘妥善處理。至於地方政府廚餘相關清運及處理所需經費，已協調農業部協助，確保全國廚餘去化順暢。

▼梧棲爆發非洲豬瘟，動保處前往消毒 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ ▲台中梧棲爆發非洲豬瘟，動保處消毒 。（圖／記者許權毅攝）

暴雨太猛　「哈拉影城」驚見猴子躲雨！
台灣非洲豬瘟源頭？　專家：核酸序列與「越南重組病毒株」相似
拘提坤達爆紅！188公分「新北帥檢」背景曝光　本人14字回應

