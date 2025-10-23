　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

防非洲豬瘟全台禁運禁宰5天　3大量販通路豬肉供貨量曝光

記者黃翊婷／綜合報導

台中養豬場發生疑似非洲豬瘟案例，農業部決議全國禁運禁宰5天，並全面禁止使用廚餘。國內3大通路業者全聯、家樂福、愛買均表示，目前生鮮豬肉供應量充足，都是來自合格的屠宰場，消費者可安心選購。

▲▼雲林縣肉品市場，豬肉，毛豬，非洲豬瘟。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲全國豬隻禁運禁宰5天。（資料照／記者游瓊華翻攝）

台中市梧棲養豬場傳出有死亡豬隻驗出非洲豬瘟核酸陽性反應，行政院長卓榮泰22日緊急召開「非洲豬瘟中央災害應變中心」會議，責成各相關部會以最高標準因應此次疑似非洲豬瘟案例。農業部則決議全國豬隻禁運禁宰5天，並全面禁止使用廚餘，再視後續情況決定是否延長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而關於目前豬肉供應量的部分，3大通路業者均表示，目前生鮮豬肉供應量充足，詳細如下：

● 全聯
全聯福利中心表示，因應全台豬隻禁宰、禁運為期5天，全聯生鮮豬肉目前供貨量充足，豬肉均來自可溯源的契約牧場與合格屠宰廠，屠宰過程皆依規範進行，且有獸醫師駐廠把關，嚴守食安，讓消費者安心選購。

● 家樂福
家樂福表示，販售的台灣冷藏、冷凍台灣豬肉商品，皆是與可溯源的契作牧場合作，並嚴格控管豬隻生長過程與健康把關，包含產鏈過程符合規範，並會定期審核合格的屠宰廠。因應禁宰禁運5天規定，家樂福貨量充足維持穩定供應，並遵守食安規範，提供顧客安心的肉品選購。

● 愛買
愛買表示，全台各門市所販售的豬肉品，主要來源為台糖公司及屏東地區合法登錄養豬場，所有產品均通過政府相關檢驗及動物防疫規範。後續將持續密切關注主管機關公告，並依政府政策滾動調整進貨與販售來源，確保民眾食用安全、安心採買，同時也會維持穩定貨量供應，讓消費者購買無虞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普急轉彎！制裁俄國2石油巨頭　逼俄烏戰爭停火
連假明登場！　「雨最大」地區曝
桃園客運全武行！　司機怒摔學生「噴鼻血」街頭開打
「台灣旁邊低壓」成颱機率曝　6縣市豪大雨特報
新北市前議員辭世　享壽71歲
美中貿易緊張升溫！美股收黑334點　台積電ADR跌1.91％
美財長宣布「重手制裁俄羅斯」　痛批普丁不誠實

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「霜降」4生肖初霜後悄悄崛起　屬鼠財富入袋快、第一名能量超強會出名

今霜降！　4星座運勢大變天

連假明登場！　「雨最大」地區曝

防非洲豬瘟全台禁運禁宰5天　3大量販通路豬肉供貨量曝光

豪雨炸！北市今1校停課、3校遠距教學　全台一次看

「台灣旁邊低壓」成颱機率曝　6縣市豪大雨特報

全國禁用餵豬「廚餘交清潔隊」　環境部曝廚餘去向

BMI加嚴「45以上免兵役」　鄉民笑了：閃兵集團跟BMI有關嗎？

非洲豬瘟來源成謎　專家：核酸序列與「越南重組病毒株」相似

拘提坤達爆紅！188公分「新北帥檢」背景曝光　本人14字回應了

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

坤達抵達機場

坤達上銬拘提

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

非洲豬瘟入侵台灣！　全國豬隻禁宰禁運5天

坤達閃兵在機場遭拘提　恐丟《玩很大》主持棒　Energy全團免役真相揭曉！Toro全說了

小煜「不知小杰閃兵」：很遺憾　認大兒子是特殊兒童「已在做早療」

「霜降」4生肖初霜後悄悄崛起　屬鼠財富入袋快、第一名能量超強會出名

今霜降！　4星座運勢大變天

連假明登場！　「雨最大」地區曝

防非洲豬瘟全台禁運禁宰5天　3大量販通路豬肉供貨量曝光

豪雨炸！北市今1校停課、3校遠距教學　全台一次看

「台灣旁邊低壓」成颱機率曝　6縣市豪大雨特報

全國禁用餵豬「廚餘交清潔隊」　環境部曝廚餘去向

BMI加嚴「45以上免兵役」　鄉民笑了：閃兵集團跟BMI有關嗎？

非洲豬瘟來源成謎　專家：核酸序列與「越南重組病毒株」相似

拘提坤達爆紅！188公分「新北帥檢」背景曝光　本人14字回應了

中共四中全會今閉幕　「十五五」規劃願景、人事布局接班訊號成焦點

「霜降」4生肖初霜後悄悄崛起　屬鼠財富入袋快、第一名能量超強會出名

快訊／川普急轉彎！制裁俄國2石油巨頭　逼俄烏戰爭停火

早晨一杯溫水能救命　有效降低心肌梗塞風險

川普貿易戰敗給中國　美專家示警：台灣恐成犧牲品

特斯拉「充電一半爆炸」駕駛慘震飛　調查驚揭元凶竟是它　

周杰倫爆要提告魔術師好友！他代操比特幣「把2億變不見」人還搞消失

巨人破格延攬田納西名帥維特洛　成史上首位無職業經驗大聯盟總教練

2000位韓國人涉柬埔寨詐騙　一年不法獲利5800億

北士科T17、T18最快今啟動解約程序！　新壽終於放棄

【超狼狽！】汐科上班族風雨中硬撐傘濕成落湯雞QQ

生活熱門新聞

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

新北帥檢拘提坤達爆紅！本人14字回應了

「台灣旁邊低壓」成颱機率曝　6縣市豪大雨特報

全國禁用餵豬　環境部：廚餘不再進豬場

豪大雨再2天！還有一波有感變冷

豬瘟來源？核酸序列與越南重組病毒株相似

連假明登場！　「雨最大」地區曝

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

閃兵案連環爆「其實是王大陸耍笨」　她笑曝始末

雨何時停？鄭明典說「關鍵原因」

未來BMI 45才免兵役　鄉民笑：跟閃兵集團有關嗎

爽用到明年！LINE「5款免費貼圖」啾波麻糬、胖古人

北市1校停課、3校遠距教學　全台停班課一次看

吃全素！他找5家餐廳「新人1句話傻眼」網吵翻

更多熱門

相關新聞

非洲豬瘟哪來？養豬場餵小吃店廚餘

非洲豬瘟哪來？養豬場餵小吃店廚餘

台中養豬場發生疑似非洲豬瘟案例，農業部決議全國禁運禁宰5天，並全面禁止使用廚餘。由於案發地為「一貫式廚餘再利用養豬場」，目前台中市共有37家廚餘養豬業者，農業部認為最有可能的傳播途徑是豬肉製品非法境外傳入，經廚餘系統回收、進入養豬場成為飼料，台中環保局指出，廚餘是由清潔隊供應。

全國禁用餵豬　環境部：廚餘不再進豬場

全國禁用餵豬　環境部：廚餘不再進豬場

豬瘟來源？核酸序列與越南重組病毒株相似

豬瘟來源？核酸序列與越南重組病毒株相似

桃市全力防堵非洲豬瘟疫情蔓延　築起10道防線

桃市全力防堵非洲豬瘟疫情蔓延　築起10道防線

高雄4措施防堵非洲豬瘟　全面禁廚餘養豬

高雄4措施防堵非洲豬瘟　全面禁廚餘養豬

關鍵字：

非洲豬瘟豬肉

讀者迴響

熱門新聞

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

小S全家包場大安區餐廳！

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

新北帥檢拘提坤達爆紅！本人14字回應了

3戰爆發躲哪？　這8國最安全

日排球王子高橋藍爆偷吃AV女神河北彩伽！

表面溫和實則非常固執三大星座！

阿虎閃兵「工作0」狀況慘！經紀人發聲

暴雨　哈拉影城驚見猴子

網紅婉晴露面道歉　認偷錢傷害媽媽

「台灣旁邊低壓」成颱機率曝　6縣市豪大雨特報

坤達閃兵遭拘提　高帥檢座意外成焦點

更多

最夯影音

更多
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」
坤達抵達機場

坤達抵達機場

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面