防非洲豬瘟全台禁運禁宰5天　3大量販通路豬肉供貨量曝光

記者黃翊婷／綜合報導

台中養豬場發生疑似非洲豬瘟案例，農業部決議全國禁運禁宰5天，並全面禁止使用廚餘。國內3大通路業者全聯、家樂福、愛買均表示，目前生鮮豬肉供應量充足，都是來自合格的屠宰場，消費者可安心選購。

▲全國豬隻禁運禁宰5天。（資料照／記者游瓊華翻攝）

台中市梧棲養豬場傳出有死亡豬隻驗出非洲豬瘟核酸陽性反應，行政院長卓榮泰22日緊急召開「非洲豬瘟中央災害應變中心」會議，責成各相關部會以最高標準因應此次疑似非洲豬瘟案例。農業部則決議全國豬隻禁運禁宰5天，並全面禁止使用廚餘，再視後續情況決定是否延長。

而關於目前豬肉供應量的部分，3大通路業者均表示，目前生鮮豬肉供應量充足，詳細如下：

● 全聯

全聯福利中心表示，因應全台豬隻禁宰、禁運為期5天，全聯生鮮豬肉目前供貨量充足，豬肉均來自可溯源的契約牧場與合格屠宰廠，屠宰過程皆依規範進行，且有獸醫師駐廠把關，嚴守食安，讓消費者安心選購。

● 家樂福

家樂福表示，販售的台灣冷藏、冷凍台灣豬肉商品，皆是與可溯源的契作牧場合作，並嚴格控管豬隻生長過程與健康把關，包含產鏈過程符合規範，並會定期審核合格的屠宰廠。因應禁宰禁運5天規定，家樂福貨量充足維持穩定供應，並遵守食安規範，提供顧客安心的肉品選購。

● 愛買

愛買表示，全台各門市所販售的豬肉品，主要來源為台糖公司及屏東地區合法登錄養豬場，所有產品均通過政府相關檢驗及動物防疫規範。後續將持續密切關注主管機關公告，並依政府政策滾動調整進貨與販售來源，確保民眾食用安全、安心採買，同時也會維持穩定貨量供應，讓消費者購買無虞。