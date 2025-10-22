竹市舉辦「聯合奠祭」 以溫暖守護生命最後旅程

▲竹市代理市長邱臣遠擔任主祭官，向往生者表達追思與哀悼之意。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為落實停職中的市長高虹安「幸福友善」施政理念，新竹市政府於今(22)日上午在追思園區舉辦「聯合奠祭」，由新竹市代理市長邱臣遠擔任主祭官，透過簡化而莊重的儀式，向往生者表達追思與哀悼之意，同時推動兼具公益與人文關懷的殯葬服務，展現市府以溫暖與尊重陪伴市民面對生命最後一程的用心。

邱臣遠表示，慎終追遠是台灣深具意義的傳統文化，新竹市殯葬管理所秉持「生死兩安、我們承擔」的服務理念，持續推動殯葬制度改革。透過「聯合奠祭」整合資源、簡化儀式流程，不僅展現對生命的尊重與環保理念，更兼顧照顧弱勢族群與推動永續發展的雙重目標。未來殯葬管理所將每月定期舉辦聯合奠祭，持續推動此項公益殯葬服務，讓更多市民感受市府的溫暖關懷。

參與此次聯合奠祭的李小姐表示，父親於10月16日辭世，因長期居住於政府補助安置機構，由社會處社工主動協助轉介參與聯合奠祭。她感謝市府團隊的貼心協助，不僅減輕家屬經濟負擔，也讓親人以莊重、有尊嚴的方式走完人生最後一程。

民政處說明，凡設籍本市且符合以下條件之往生者，家屬皆可申請參加聯合奠祭服務：一、列冊低收入戶或中低收入戶；二、政府公費收容或補助之老人、兒少、身心障礙安置機構住民；三、經市府社會處或各區公所函文轉介者；四、本市原住民；五、其他經市府核准之特殊個案。

新竹市殯葬管理所補充，參加聯合奠祭者可享全套免費服務，包括公祭當日禮廳與儀式服務、遺體冷藏、無煙靈位牌位、停柩室與入殮室等設施免收費，並提供遺體淨身、著裝、化妝等服務。此外，市府亦積極推動環保葬，火化與研磨費用皆由市府全額補助，減輕家屬負擔。

殯葬管理所提醒，有意申請聯合奠祭服務的家屬，應於奠祭日前五個工作天完成申請，並備妥死亡證明、資格證明及與亡者關係證明等資料。申辦時間為週一至週五8時至16時30分，請親洽殯葬管理所服務中心辦理（例假日不受理）。