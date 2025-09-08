「你跑步我捐糧」　佛光山三代喜同堂VEGRUN路跑

▲每人完成10公里路跑，即共同捐出千斤公益米，發揮愛心與善念。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為倡導全民運動、推廣健康生活理念，佛光山法寶寺今(20)日舉辦「2025三代喜同堂VEGRUN正念路跑&生活禪靜心祈福公益活動」記者會。活動結合運動、蔬食與公益，呼籲市民在運動健身的同時，實踐低碳生活與正念禪修，打造健康、快樂又具永續精神的生活方式。現場由新竹市代理市長邱臣遠、法寶寺監寺覺舜法師及多位貴賓共同出席，攜手為活動揭開序幕，象徵市府與宗教團體攜手推廣健康與慈善的決心。

邱臣遠表示，市府積極推動「健康城市、宜居新竹」願景，深信健康是幸福生活的基石。此次路跑活動融合家庭互動、蔬食概念與正念祈福三大主軸，不僅推廣低碳環保與健康飲食，更促進家庭交流、社會共榮，並響應環境永續。歡迎市民朋友踴躍參加，一同投入這場充滿愛與活力的盛會。

邱臣遠說，此次「2025三代喜同堂VEGRUN正念路跑公益活動」以「你跑步，我捐糧」為核心精神，呼應佛光山所提倡的「三好」理念──存好心、說好話、做好事。跑步不僅是一項運動，更是一種生活中的「禪修」，無論是坐禪、誦經，或是泡茶、吃飯、運動，都能成為修心養性的方式。跑步透過自我對話與能量釋放，幫助參與者舒緩壓力、找回內心平靜。同時也呼應「三合」的願景：世界和平、社會和諧、家庭和樂，展現活動鼓勵三代同堂共襄盛舉的宗旨。

佛光山法寶寺表示，路跑活動將於114年10月4日（星期六）上午6時至8時，在新竹市左岸C區壘球場盛大登場，以「你跑步，我捐糧」為號召，結合環保、健康、慈善及教育公益等理念，號召千人參與，每人完成10公里路跑，即共同捐出千斤公益米，發揮愛心與善念。民眾可透過搜尋活動網頁填寫線上報名表，或電洽佛光山法寶寺服務台(03-5427914)報名，邀請大家齊聚一堂，跑出健康、跑出好心情，也為地球盡一份心力。

民政處指出，感謝佛光山法寶寺長期與市府民政體系保持緊密合作，共同推動社區關懷與急難救助等工作。此次活動將宗教中的慈悲與大愛轉化為具體行動，不僅是一場體育賽事，更是凝聚社會共識、提升市民幸福感的重要盛會。