　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「你跑步我捐糧」　佛光山三代喜同堂VEGRUN路跑

▲每人完成10公里路跑，即共同捐出千斤公益米，發揮愛心與善念。（圖／新竹市政府提供）

▲每人完成10公里路跑，即共同捐出千斤公益米，發揮愛心與善念。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為倡導全民運動、推廣健康生活理念，佛光山法寶寺今(20)日舉辦「2025三代喜同堂VEGRUN正念路跑&生活禪靜心祈福公益活動」記者會。活動結合運動、蔬食與公益，呼籲市民在運動健身的同時，實踐低碳生活與正念禪修，打造健康、快樂又具永續精神的生活方式。現場由新竹市代理市長邱臣遠、法寶寺監寺覺舜法師及多位貴賓共同出席，攜手為活動揭開序幕，象徵市府與宗教團體攜手推廣健康與慈善的決心。

邱臣遠表示，市府積極推動「健康城市、宜居新竹」願景，深信健康是幸福生活的基石。此次路跑活動融合家庭互動、蔬食概念與正念祈福三大主軸，不僅推廣低碳環保與健康飲食，更促進家庭交流、社會共榮，並響應環境永續。歡迎市民朋友踴躍參加，一同投入這場充滿愛與活力的盛會。

邱臣遠說，此次「2025三代喜同堂VEGRUN正念路跑公益活動」以「你跑步，我捐糧」為核心精神，呼應佛光山所提倡的「三好」理念──存好心、說好話、做好事。跑步不僅是一項運動，更是一種生活中的「禪修」，無論是坐禪、誦經，或是泡茶、吃飯、運動，都能成為修心養性的方式。跑步透過自我對話與能量釋放，幫助參與者舒緩壓力、找回內心平靜。同時也呼應「三合」的願景：世界和平、社會和諧、家庭和樂，展現活動鼓勵三代同堂共襄盛舉的宗旨。

佛光山法寶寺表示，路跑活動將於114年10月4日（星期六）上午6時至8時，在新竹市左岸C區壘球場盛大登場，以「你跑步，我捐糧」為號召，結合環保、健康、慈善及教育公益等理念，號召千人參與，每人完成10公里路跑，即共同捐出千斤公益米，發揮愛心與善念。民眾可透過搜尋活動網頁填寫線上報名表，或電洽佛光山法寶寺服務台(03-5427914)報名，邀請大家齊聚一堂，跑出健康、跑出好心情，也為地球盡一份心力。

民政處指出，感謝佛光山法寶寺長期與市府民政體系保持緊密合作，共同推動社區關懷與急難救助等工作。此次活動將宗教中的慈悲與大愛轉化為具體行動，不僅是一場體育賽事，更是凝聚社會共識、提升市民幸福感的重要盛會。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 1 6357 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲交保首發文　10分鐘火速破萬讚、小草湧入喊阿北加油
LIVE／柯文哲交保後返家　首站回新竹探望柯媽
王者歸來！柯文哲被關1年「深知1現實」　名嘴：最後很可能妥協
快訊／中華隊10:2大勝澳洲　提前晉級
點柯文哲交保談話5重點！　他直言「完全展現魅力與政治能量」
交保完首談話提韓國瑜　柯文哲：我才知道健保看一次門診要170
柯文哲退房交保！「2大袋」私人物品曝
快訊／雨區擴大　11縣市大雨特報
快訊／大雷雨炸4縣市　國家警報響
「我個人的苦難過去了！」柯文哲喊冤獄　12分鐘完整發言一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南消推AI智慧型瓦斯爐　守護長輩廚房安全防乾燒

和逸飯店台南西門館推「抓周＋性別派對」　一站式親子新亮點

攜手守護每個家　台東縣府跨域合作獲衛福部肯定

台東警強化交通執法　暑假後事故數下降

五鮮級野獸霸氣衛冕！Absolute3x3台南站掀熱潮　王志傑燃爆主場

池上警所長帶漫畫簡報進校園　宣導交安、反毒、防詐與反霸凌

蘭嶼警善用觀光熱點　加強反詐與交通安全宣導

藍海生活節「水火共舞」9/26登場　水舞、音樂、市集一站享受

開學超實用！中華醫大新鮮人CPR+AED入學禮　李碧娥勉「快樂有效學習」

台東原生應用植物園10月起全面禁菸　違者最高罰1萬元

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

【國道重大車禍】高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

【忘穿襪的代價】消防員鞋子卡死　3人幫忙扯才脫下XD

【昔日戰友】驚喜現身林智勝引退儀式！林泓育與大師兄擁抱淚崩

南消推AI智慧型瓦斯爐　守護長輩廚房安全防乾燒

和逸飯店台南西門館推「抓周＋性別派對」　一站式親子新亮點

攜手守護每個家　台東縣府跨域合作獲衛福部肯定

台東警強化交通執法　暑假後事故數下降

五鮮級野獸霸氣衛冕！Absolute3x3台南站掀熱潮　王志傑燃爆主場

池上警所長帶漫畫簡報進校園　宣導交安、反毒、防詐與反霸凌

蘭嶼警善用觀光熱點　加強反詐與交通安全宣導

藍海生活節「水火共舞」9/26登場　水舞、音樂、市集一站享受

開學超實用！中華醫大新鮮人CPR+AED入學禮　李碧娥勉「快樂有效學習」

台東原生應用植物園10月起全面禁菸　違者最高罰1萬元

柯文哲「交保後第一句話」　小草洗版哭了：重看10幾遍正常嗎

台塑四寶8月營收全數下滑　台塑月減10.2％衰退幅度最大

吳宗憲僅剩1節目！轉戰經營副業嘆「演藝圈難混」　揭當年踏上星途原因

森林帳篷搬進房！飯店「城市野遊趣」連假適用　加贈捷運票2張

香水廣告好勸敗！迪奧曠野之心10周年再邀強尼戴普展魅力

《寶可夢》電子精靈球推出！觸摸照顧皮卡丘萌翻、共157隻夥伴

柯文哲交保臉書首發文　10分鐘火速破萬讚、小草湧入喊阿北加油

南消推AI智慧型瓦斯爐　守護長輩廚房安全防乾燒

LIVE／柯文哲交保後返家　首站回新竹探望柯媽

0050拆分後更旺！抱緊台積電閃過台泥　還原股價再創高

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

地方熱門新聞

快訊／台中太平暴雨「圍牆倒、馬路淹」

雨炸台中！必比登餐廳變「流水席」

9寶爸腦死留妻小10人　縣府出手了

85歲粉圓冰嬤養2中風兒　拒捐款：給更苦的人

高雄中元前驚見誦經車　法師站一排繞街

林奕含父親、名醫林炳煌宣布退休

快訊／雨灌台中！圖書館變「水濂洞」

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

「幽靈惡臭」肆虐竹北　擬祭檢舉獎金

快訊／台中路樹倒塌！1騎士1轎車被壓

台南麻豆消防廳舍新打卡點！義消、婦宣合力捐宣導品助防災

台南官田天然氣井回饋金首發　兩里居民每人可領1400元

點了恐被騙！詐團寄「交通事件待辦」信件　監理站揭真相

板橋崑崙公園9／9現場徵才　22家廠商550職缺等你來

更多熱門

相關新聞

2025竹塹中元城隍祭熱鬧登場

2025竹塹中元城隍祭熱鬧登場

「2025竹塹中元城隍祭」系列活動之一「查夜暗訪」，於昨(4)日農曆七月十三日熱鬧登場。新竹市政府祕書長張治祥出席並與數百位信眾手持火把隨行，化身護衛隊，陪同新竹都城隍廟大少爺遶行市區。活動沿襲傳統，透過夜巡街道、察看善惡、整肅陰陽秩序，為即將舉行的賑孤科儀先行開路，祈願儀式順利圓滿，也為全城百姓祈福安康。沿途火光點點照亮街巷，場面莊嚴壯觀，充分展現新竹市獨具特色的宗教文化氛圍。

竹蓮寺七夕成年禮「星願啟航」

竹蓮寺七夕成年禮「星願啟航」

2025竹塹中元城隍祭8/22登場

2025竹塹中元城隍祭8/22登場

桃竹竹苗攜手推族語線上課程

桃竹竹苗攜手推族語線上課程

北區建設再+1　竹市新民市民活動中心揭牌啟用

北區建設再+1　竹市新民市民活動中心揭牌啟用

關鍵字：

新竹市民政處

讀者迴響

熱門新聞

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

柯文哲復仇海嘯掀動！　周玉蔻估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德

妻子懷孕待產！尪偷吃她閨蜜搞大肚

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

幫林智勝跳開場舞被酸　15歲女兒回應

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

網紅若盈「拍片餵狗喝酒」炎上！狗喝醉狂吠

雪碧驚爆遭性侵

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網

澎恰恰賣地瓜還債「從早拚到深夜」？真相曝光

15年最長血月登場　命理師曝觀賞禁忌

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯：賴清德好好想一想

更多

最夯影音

更多

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面